Kiko Rivera negocia con Isabel Pantoja convertir Cantora en un hotel

Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera vuelven a ser el centro de atención mediática, esta vez por las conversaciones relacionadas con la transformación de la icónica finca Cantora en un hotel de lujo. La complicada situación económica de la cantante, agravada por la cancelación de varios conciertos de su gira, la ha llevado a considerar esta opción como una solución para sus problemas financieros. Sin embargo, el proyecto no está exento de dificultades, ya que Kiko posee el 40% de la propiedad, lo que hace imprescindible su colaboración. La pregunta que todos se hacen es si este emprendimiento será un puente hacia la reconciliación entre madre e hijo o, por el contrario, un nuevo motivo de enfrentamiento.

Cantora: de refugio familiar a un exclusivo hotel

La finca Cantora, que durante décadas ha sido el refugio y símbolo del legado de Isabel Pantoja, podría dar un giro radical al convertirse en un destino turístico de alta categoría. Ante sus crecientes deudas y la incertidumbre en torno a su gira, marcada por el cese del contrato de patrocinio con el Cabildo de Gran Canaria, Isabel ha decidido apostar por esta transformación como una tabla de salvación. Aunque ya ha recibido 53.500 euros por los seis conciertos programados, solo se le pagará por las actuaciones que efectivamente realice hasta final de año, lo que limita aún más sus ingresos.

En este contexto, Pantoja y su hijo han comenzado a discutir los términos de un posible acuerdo. Convertir la finca en un hotel podría ser una solución beneficiosa para ambos, pero las negociaciones no son sencillas. Aspectos como el reparto de beneficios y la gestión del proyecto generan incertidumbre. El periodista Antonio Rossi, en el programa Vamos a ver, opinó sobre el tema: "Habrá que ver qué deciden, si hacen un hotel, si no, quién se queda con la finca y cómo lo resuelven". Según Rossi, Kiko parece dispuesto a colaborar, pero no a asumir las deudas acumuladas por su madre.

Isabel Pantoja: un nuevo comienzo en Madrid

Mientras tanto, Isabel Pantoja ha dado un paso importante al mudarse a Madrid, dejando atrás Cantora en busca de un nuevo capítulo en su vida. La artista ha adquirido una vivienda en la exclusiva urbanización de La Finca, conocida por su privacidad y lujo. Este cambio marca un retorno a un lugar especial para Isabel, quien en los años 90 vivió en otro chalet en la misma zona. La búsqueda de esta nueva residencia no fue fácil, ya que ella y su hermano Agustín pasaron meses evaluando opciones hasta encontrar un hogar que cumpliera con sus exigencias: amplios espacios, un gran jardín y piscina.

La mudanza podría ser interpretada como un símbolo de renovación, un intento de alejarse de los conflictos familiares y el peso emocional que Cantora representa. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo qué sucederá con la finca. Aunque Isabel parece enfocada en su nueva vida en la capital, las negociaciones con Kiko aún no se han cerrado, y el desenlace podría ser decisivo tanto para su relación como para el futuro del patrimonio familiar.