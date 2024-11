La hermana de Mario Casas pierde la cabeza y las críticas caen sobre ella

Álvaro Muñoz Escassi vuelve a ser protagonista de la noticia, y como no podía ser de otra manera, lo hace por su vida sentimental. Si bien es cierto que recientemente se rumoreaba que su relación con la actriz Hiba Abouk iba viento en popa, ella misma aseguraba que solo eran amigos.

Este miércoles, la revista 'Lecturas', ha sido la encargada de publicar varias fotografías de varias citas diferentes entre el torero y Sheila Casas, la hermana de Óscar, Christian y Mario Casas, una de las sagas actorales más conocidas de nuestro país.

Cabe destacar que su unión no es una coincidencia, y es que ambos comparten tardes y plató en el programa 'TardeAR', presentado por Ana Rosa Quintana.

Al parecer esta relación no sería de ahora, ya que ambos llevarían una temporada compartiendo ocio, tiempo libre y salidas y encuentros variados con mucha complicidad entre ellos. En las distintas imágenes, es cierto que se aprecian los gestos de cariño, besos en plena calle y sintonía entre los dos. Todo ello después de que el jinete diese por finalizada su relación con María José Suárez, que no terminó precisamente de la mejor manera.

Aunque ninguno de los dos ha querido pronunciarse públicamente, es probable que cuando vuelvan a coincidir en plató alguno de los colaboradores o la misma presentadora, cuando esta regrese, haga algún comentario jocoso al respecto.

Sheila Casas y Álvaro Muños Escassi, muy criticados



Pero los que sí se han pronunciado son las redes sociales, donde la mayoría de los comentarios han sido negativos. Los usuarios de Twitter e Instagram no se esperaban como una actriz y una persona prudente y discreta como Sheila Casas "ha podido caer en las garras de un hombre infiel como Álvaro Muñoz Escassi".

Otros aseguran que la hermana de Mario Casas "ha perdido la cabeza" o que "se ha dejado embaucar por los encantos de ese nombre". En un 90%, la audiencia más corazonera no entiende esta relación, sobre todo en lo que respecta a la actriz y actual colaboradora de televisión.