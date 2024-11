La peor noche de Juan José Ballesta en un calabozo, insultos, amenazas y agresiones

Juan José Ballesta es uno de los actores más conocidos del país. Comenzó su carrera delante de las cámaras cuando solo tenía seis años, protagonizando campañas y spots de televisión. El pelotazo le llegó cuando protagonizó “El Bola”, una película que le valió para convertirse en el artista más joven en ganar un Premio Goya. Desde entonces, el foco no se ha apartado de él, un foco que a veces le pesa demasiado, tal y como él mismo acaba de exponer en sus memorias recientemente publicadas.

En ‘La vida mejor. El Bola, el cine y todo lo demás’, Juan José Ballesta expone los más y los menos de la fama, y se define como un hombre sencillo al que la popularidad nunca ha interesado. También relata algunos de los fatídicos episodios más recientes que le han convertido en protagonista de los titulares por razones poco amables que nada tienen que ver con su carrera como actor.

Su noche en un calabozo

A finales del año pasado se dio a conocer que Juan José Ballesta había sido detenido, acusado de robo y agresión. Él siempre negó los cargos que se le imputaban y lo cierto es que el demandante ni siquiera se presentó el día de la vista. Poco después, fue internado en un psiquiátrico y la causa se archivó. Sin embargo, el daño a la reputación del actor ya estaba hecho, y él había pasado por una de las peores noches de su vida, una que no olvidará jamás.

Cuando fue detenido y trasladado al calabozo, recuerda contar hasta 40 personas en un espacio muy reducido, 40 personas que no destacaban, precisamente, por su simpatía. “Uno de esos tíos, de repente, empieza a orinar a mi lado, y me salpica. Le maldigo y los 40 tíos se ponen de su parte, se giran y me insultan y me amenazan hasta que se forma tal escándalo que me tienen que cambiar de calabozo”, escribe en su libro.

La situación no mejoró, puesto que se le trasladó a una celda de mujeres en la que tampoco tuvo una cálida bienvenida: “Se burlan de mí por haber caído en una celda de mujeres. ‘Maricón’, ‘nenaza...’. Cuando empiezan a escupirme, yo las llamo guarras, y ellas se abalanzan contra mí y me intentan arañar”.

Su pesadilla terminó horas después, cuando volvió a ser trasladado, en esta ocasión a os juzgados de Plaza Castilla de Madrid, y se encuentra con otro detenido que promete protegerle. Tras su vista con el juez, Juan José Ballesta quedó en libertad sin cargos.

Acusado de agresión sexual

Pero la peor mancha que arrastra en su historial es la acusación de parte de una mujer de haberla agredido sexualmente. Una mujer que él promete no haber visto en su vida y que, además, también padece problemas de salud mental.

Aunque Juan José Ballesta confía en la Justicia y que se demostrará su inocencia, sí lamenta todo el daño que este tipo de acusaciones puede conllevar en su reputación. Momentos muy complicados en los que se refugia en su vida mejor, es decir, su familia y la naturaleza.