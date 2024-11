Laura Escanes carga contra Álvaro de Luna y pone a Risto de ejemplo, “busco un hombre fiel”

Después de que haya pasado casi más de un año de la ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna, todavía hay importantes rencillas pendientes entre ambos. Y es que, pese al paso del tiempo, la realidad es que las constantes indirectas por parte del cantante sevillano y la insistencia de muchos medios de comunicación hacen que sea imposible para Laura Escanes pasar página de forma completa.

En este sentido, al ser recientemente preguntada sobre su situación sentimental, Laura Escanes fue más que sincera al afirmar que no espera nada más de su ex: “Estoy muy en paz. Muy tranquila.”.

Ni oír hablar de cantantes

Además, después de su mala experiencia con Álvaro de Luna, parece que Laura está ya harta de los cantantes y ya ha dicho basta: “Lo de cantar ya es un check, lo pasaríamos. Que no cante. Busco un hombre que sea sincero, que sea fiel”. Unas palabras que van claramente encaminadas a un Álvaro de Luna que, según la influencer, le habría hecho mucho daño con sus mentiras y faltas de fidelidad.

En este sentido, a diferencia de su caso con Risto, con el que mantiene una cordial relación, no piensa dar ninguna opción a Álvaro de Luna: “Muchas veces dice que tienes que portarte bien con tu ex. ¿Para qué? Si te han hecho daño. No pasa nada”. Un nuevo golpe por parte de la catalana contra su ya exnovio.

La contraposición que halaga a Risto Mejide

Muy diferente es el caso con otro de sus ex. Pues, a diferencia de Álvaro de Luna, Risto Mejide sí que ha sido capaz de encontrar una relación cordial con una Laura Escanes que compartió una publicación en Instagram donde aseguraba estar “tremendamente orgullosa” de cómo llevaron tanto ella como Risto su separación y su trato con su hija Roma. Todo un ejemplo de hacer las cosas bien.

Así pues, mientras que Laura Escanes cargaba con todo contra Álvaro de Luna, aprovechó para poner en valor el buen papel que puede tener una ex pareja sana como Risto Mejide con quien mantiene una más que buena relación, también gracias al hijo que tienen en común.