Lolita Flores por fin habla claro de sus años junto a Isabel Pantoja, “me parece denunciable”

La dura entrevista que Isa Pantoja concedió en el programa ‘¡De viernes!’ ha puesto a toda su familia en el foco. La influencer desveló episodios traumáticos por los que su hermano Kiko Rivera, su tío Agustín Pantoja o su abuela doña Ana le hicieron pasar, supuestamente, cuando vivían en Cantora. Humillaciones y vejaciones ante las que su madre, Isabel Pantoja, habría permanecido impasible. Ni un gesto por defender a su hija.

Sobre estos episodios se ha pronunciado en el mismo programa de televisión Lolita Flores, que hace años mantuvo una estrecha amistad con Isabel Pantoja. Sin embargo, acabaron totalmente distanciadas y las razones de esa separación nunca han estado del todo claras. Ahora, la cantante de “Sarandonga” por fin habla claro.

Lolita cree a Isa Pantoja

Lolita Flores dejó claro que no cuestionaba una sola palabra de Isa Pantoja en lo relativo a los ataques se sufrió de parte de su propia familia, animando incluso a la joven a emprender acciones legales si los supuestos delitos no hubieran prescrito: “Si todo lo que Isa cuenta es verdad, que yo no dudo que Isa mienta en esas cosas, me parece algo horrible y me parece denunciable”.

Aunque es prudente porque no considera que sea “nadie” para “hablar de la vida” de Isabel Pantoja, Lolita Flores asegura que, en su pellejo, ella habría movido cielo y tierra para defender a su hija. “¿Que su madre tendría que haber puesto medios? Yo, como madre, hubiera puesto medios, pero yo no soy Isabel Pantoja”, recalcó la cantante.

Su distanciamiento con Isabel Pantoja

Lolita Flores explicó que fue la tonadilla quien poco a poco se fue separando de ella, evitando incluso atender sus llamadas telefónicas: “Yo seguí con mi vida, la llamé un par de veces y me lo cogía Agustín y no me la pasaban, luego me lo cogía Julián Muñoz y no me la ponían”.

Le reprocha, además, que no la llamara cuando fue operada de cáncer o cuando su hija tuvo un accidente de coche, un gesto que sí tuvo ella cuando falleció doña Ana, la madre de Isabel Pantoja: “Le mandé un mensaje por la muerte de su madre, porque la conocí y la tenía cariño, y porque ella el día que murió mi madre estuvo muchas horas conmigo y esas cosas se agradecen”.

A pesar de todo, Lolita Flores asegura que estaría dispuesta a ofrecer su mano a Isabel Pantoja si ella se pusiera en contacto con ella en busca de ayuda: “Quizás le haya afectado la cárcel, o la muerte de su madre, pero si ella me llamara para pedirme ayuda, yo se la daría”.