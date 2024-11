María Patiño habla de la extraña filia sexual que disfruta con su marido, actor de la tele turca

María Patiño lleva años dedicándose a hablar de la vida de los demás, pero paradójicamente, muchos aspectos de la suya son un misterio. Se conoce que tiene un hijo cuyo padre ha permanecido en el anonimato, aunque ella comparte su vida desde hace años con Ricardo Rodríguez. Se trata de un actor venezolano del que la periodista está profundamente enamorada, y el único retal de su intimidad que se permite compartir con el público.

De vez en cuando, comparten una fotografía juntos en sus redes sociales, aunque ella prefiere no hablar mucho de él porque es consciente de que si traspasa esa barrera ya no habrá marcha atrás. Por eso sorprende que, en un arrebato, María Patiño confesara ante miles de espectadores una extraña filia sexual que, suponemos, disfruta con su marido, puesto que es el único hombre -que sepamos- con el que comparte su vida.

La extraña filia de María Patiño

María Patiño es podofílica, es decir, siente deseo o atracción por los pies. Ella misma lo confesó hace tiempo en el extinto programa ‘Sálvame’. “Me gustan los pies, me gusta comer los pies. Hombre, chuparlos”, dijo la tertuliana, dejando atónitos a sus compañeros y al presentador, Jorge Javier Vázquez, que comentó: “Hija mía, te cuesta comerte una croqueta y luego te comes unos pies…”. Ella se defendió: “Eso de la comida normal, de lo otro como de todo. Me gusta chupar yo”.

Fue la primera y última vez que María Patiño se pronunció sobre sus prácticas sexuales, corriendo un tupido velo sobre este asunto del que no ha querido volver a pronunciarse.

Ricardo Rodríguez, actor de la tele turca

La andadura de Ricardo Rodríguez en las tablas comenzó en Venezuela en 1999, aunque no tardó en trasladarse a España en busca de un futuro mejor. Por desgracia, no puede decirse que haya logrado convertirse en un actor muy reconocido, aunque sí puede vivir de ello. En su currículum cuenta con varios títulos de teatro y televisión, como las series ‘B & B’ o ‘Gran reserva’.

También ha hecho sus pinitos en el sector de la publicidad, destacando un spot que protagonizó en Turquía. Ricardo Rodríguez daba vida a un hombre muy centrado en su trabajo, incapaz de prestar atención a su familia ni siquiera en Navidad.

Está claro que, de momento, Patiño lleva las riendas de la economía doméstica, aunque desde que terminó de trabajar en ‘Sálvame’ y ‘Socialité’ su situación no es tan boyante como antaño.