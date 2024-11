María Pombo atiza a David Broncano y premia a Pablo Motos en Instagram, “tuve que pararle los pies”

Hace ya dos años del paso de María Pombo por el plató de ‘La Resistencia’. Un programa del cual la famosa influencer española no se llevó uno de sus mejores recuerdos. Y es que, como confirmó en su reality emitido en Amazon Prime, no se sintió nada cómoda en el programa de un David Broncano que hasta llegó a llamar a María Pombo para ofrecerle una disculpa y asegurarle que no era su intención, hacerla pasar un mal rato.

Una disculpa que, si bien, aceptó de buen grado la influencer, sigue dejando en un muy mal lugar al programa de Broncano, que no es la primera vez que pone en situaciones excesivamente incómodas a sus invitados. Y es que, María Pombo llegó a asegurar que, en su momento pensó: “No sé cómo no le he parado los pies”. Llegando incluso a sentir que se había aprovechado de su personaje en redes sociales. Algo que ha dejado especialmente tocada la imagen de David Broncano.

En medio de la guerra, a favor de Pablo Motos

Mientras que el nuevo programa de Broncano, La Revuelta y El Hormiguero están en medio de una lucha para ver quién es capaz de captar mayor audiencia. El apoyo de grandes figuras públicas es algo esencial para ambos programas. En este sentido, después de ver como María Pombo atizaba con fuerza el antiguo programa de David Broncano, parece evidente que Pablo Motos ha encontrado, en la influencer, a una valiosa aliada. Y es que, todo lo que sea ir en contra de su competencia es viento a favor para El Hormiguero.

De este modo, mientras que la confesión sobre su incomodidad en La Resistencia ya fue un importante golpe a favor del programa de Antena 3, María Pombo ha ido más allá a la hora de expresar su apoyo a El Hormiguero.

Con la excusa de la DANA, otro apoyo a Pablo Motos

Además, como no podía ser de otra forma, el presentador de El Hormiguero comenzó el último programa con un sentido recuerdo a todas las víctimas de la DANA que está acechando el territorio español. Un emotivo fragmento que no dudó en compartir María Pombo, a través de sus historias de Instagram, dando así, un nuevo apoyo a Pablo Motos.

Y es que, pese a haber eliminado dicha historia a las pocas horas de haberla publicado, se ha hecho evidente que la preferencia de María Pombo es más que evidente. Pues, tras su traumática experiencia en La Resistencia, no parece tener intención de echar un solo cable a David Broncano.