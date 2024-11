Merche, desolada, su exnovio, víctima de la DANA en Albacete

La DANA arrasó a su paso por Valencia. Los daños materiales son incalculables y las pérdidas humanas superan las 200 personas en el recuento oficial, aunque se espera que la cifra aumente considerablemente según se avance en las labores de limpieza. Paiporta, Chiva o Aldaia son algunas de las localidades más afectadas, pero también Letur, un pequeño pueblo de la provincia de Albacete.

Allí reside desde hace años Arturo Requejo, concursante de ‘Gran Hermano 11’ y exnovio de la cantante Merche. Tras su ruptura, rehizo su vida y se marchó a vivir a Letur, donde vive junto a su nueva pareja, Tamara Vera, y el hijo de casi dos años que tienen en común. Los tres han sido víctimas de una tragedia que casi no pueden contar.

Arturo Requejo pierde su restaurante

Por fortuna, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ solo tiene que lamentar pérdidas materiales. La riada ha destrozado su restaurante, el mismo en el que su pareja y su hijo pequeño se encontraban cuando fueron sorprendidos por la tromba de agua. “Cada vez estaba más nervioso, pero cuando salí de casa no me imaginaba la que había montada. Todo era frustración y nervios porque quería acceder a la parte baja del pueblo donde estaba mi mujer y mi hijo, pero no podía”, relata Requejo.

Además, lamenta el elevado número de víctimas que ha traído consigo una catástrofe cuyas consecuencias se podrían haber anticipado: “Todas estas cosas se pueden prever. Había que haber desalojado a la gente que vive en plena rambla, en el cauce del río. Si un helicóptero de rescate hubiese llegado a tiempo, se habría podido salvar el matrimonio que sigue desaparecido. Los equipos de rescate llegaron tarde”. En su caso, al menos, todo ha quedado en un terrible susto. Una ‘suerte’ que no han tenido otros vecinos.

Su relación con Merche

El romance de Merche con Arturo Requejo comenzó en 2013, cuando se conocieron en una fiesta organizada por Kiko Rivera. Su relación parecía de lo más consolidada y el televisivo incluso se refería a la hija adoptiva de la cantante como su “familia”. Ejerció como padre durante los años que estuvieron juntos y manifestó su deseo de mantener el contacto con ella a pesar de la ruptura, que se produjo en 2020.

Sin embargo, y por respeto a la privacidad de la menor, se desconoce si finalmente su vínculo con la hija de Merche ha permanecido intacto a pesar de la separación. Por su parte, Requejo tiene varios hijos fruto de diferentes relaciones, y presume de buena relación con casi todos ellos en sus redes sociales.