Piden la cancelación del libro de Cristina Pedroche por un aterrador motivo, “no pongas en riesgo a tu hijo”

Con el nacimiento de Laia, la hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, la presentadora de televisión consideró conveniente escribir un libro explicando todo lo que implicó para ella ser madre y todo un conjunto de enseñanzas que sacó de su periodo de embarazo y sus primeros pasos como mamá de Laia. Una idea que, pese a haber tenido buena acogida, no ha gustado nada a los profesionales del sector, que ya piden la cancelación del libro.

Tal ha sido el enfado, que unos días desde el Consejo General de Enfermería (CGE) se apresuraron a desacreditar el libro que había escrito una Cristina Pedroche que, tras dárselas de matrona en su obra escrita, ha visto como todos los profesionales del sector atacaban un libro que consideran perjudicial para la salud pública de las madres.

Hacer caso a Pedroche, un peligro real

Y es que, pese a que muchas de las cosas que explica en su libro están basadas en sus vivencias, la realidad es que el caso de Pedroche no es aplicable a todos los embarazos. Hecho que convierte la obra de la presentadora en un peligro para quien se lo vaya a tomar al pie de la letra. Tan es así, que desde el CGE han afirmado lo siguiente: “Confía siempre en tu matrona. No pongas en riesgo tu salud y la de tus hijos”. Una contundente frase que invita a pasar de lo que recomienda Cristina Pedroche y priorizar lo que digan los especialistas.

Tal es la indignación, que, según han confirmado fuentes cercanas al caso, no son pocos los expertos médicos que habrían pedido que el libro se retirara de circulación por ser un importante riesgo para la salud pública. O que. Como mínimo se reedite para advertir que no se debe seguir nada de lo que se escribiera en ese libro. Algo que no va a suceder.

Cristina Pedroche, a aguantar la tormenta

Como ya ha sido habitual en la presentadora española, la decisión que tomará al respecto será la de aguantar el chaparrón hasta que todo pase. En este sentido, no parece que vaya a haber medida alguna por parte de una Cristina Pedroche que sigue en sus trece de creerse experta en maternidad y no está dispuesta a cambiar ni una sola letra de su libro.

Así pues, la indignación es total, ya que pese al evidente riesgo que supone un libro como el que escribió Cristina Pedroche, no va a haber ninguna acción al respecto. Algo que no ha sentado nada bien a los expertos y expertas.