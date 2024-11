Por este motivo Georgina Rodríguez dejaría a Cristiano Ronaldo para volver a España, “sigue enferma”

Están siendo días muy delicados para Georgina Rodríguez. La pareja de Cristiano Ronaldo está viendo como su salud no acaba de mejorar. Y es que, pese a haber salido del hospital hace ya más de diez días, la empresaria española seguiría tratando de recuperarse del todo de una neumonía que no la deja en paz. Hecho que ha provocado que su actividad en redes haya caído en picado.

A raíz de su poca presencia en redes, no han sido pocos los seguidores de Georgina Rodríguez que se han preocupado. Pues, dado su reciente ingreso en el hospital, las sospechas de una recaída eran grandes. Sin embargo, pese a no haber recaído de su enfermedad, la realidad es que no acaba de hacer limpio y sigue acusando los efectos de una enfermedad que no se ha acabado de curar. Hecho que ha llevado a la empresaria, a plantearse una vuelta a España.

Pasar tiempo con su familia y aprovechar España

Si bien es cierto que la calidad de los servicios médicos de Arabia Saudí están fuera de toda duda, la realidad es que no parece que Georgina Rodríguez sea del todo feliz en Oriente Medio. En este sentido, la posibilidad de regresar a su casa en España y reencontrarse con su familia es una idea recurrente en la cabeza de Georgina, que, tras reconciliarse con su hermana Ivana, podría acabar llegando, más pronto que tarde a nuestro país.

Y es que, después de salir al paso de los rumores sobre una posible ruptura familiar, Ivana aseguró al periodista Javi de Hoyos, que Georgina “sigue enferma con neumonía”. Unas palabras que confirmaron que ambas hermanas siguen en contacto y que podríamos estar realmente cerca de un reencuentro en España, mientras Georgina se acaba de recuperar.

Separación momentánea con CR7

En cuanto a la relación entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, no hay nada que temer. Tanto la española como el portugués están más que felices con su vida de pareja. Sin embargo, según cuentan fuentes cercanas, ambos habrían convenido en que una buena opción sería que Georgina regresara unos días a España para recuperarse del todo con su familia.

Así pues, pese a que no todo son buenas noticias para Georgina Rodríguez, al menos ya sabemos que no hay crisis con su hermana y que, pese a seguir enferma por la neumonía, su camino para recuperarse del todo pasaría por una vuelta ‘express’ a España.