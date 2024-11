Selena Gómez se abre y habla de la rara enfermedad que cambia su cuerpo, “no soy una víctima”

Ya van varios años en los que no es ninguna novedad que se critique el cuerpo de Selena Gómez. Y es que, con los varios cambios físicos que ha atravesado la texana, la realidad siempre ha sido la misma, pues, lejos de ser aceptada por el gran público, ha visto como era duramente atacada por, o bien esconder su físico o por no tener el aspecto que muchos considerarían adecuado. Algo que ha acabado hartando a una Selena que, por primera vez se ha sincerado sobre sus recurrentes cambios físicos.

Y es que, si bien es cierto que Selena tiene derecho a ir con el físico que quiera, los constantes cambios que sufre su cuerpo no son por capricho suyo. Pues, como confirmó al salir ante los medios de comunicación recientemente, todo se debe a una rara enfermedad que afecta a la hinchazón de su intestino, hecho que acaba provocando que su aspecto pueda ir variando con cierta regularidad.

Las críticas sobre su físico que ofenden a Selena

Dicha condición se llama SIBO (sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado) una patología que, como hemos dicho, provocaría, además de hinchazón y constantes cambios físicos un incómodo dolor estomacal a la artista nacida en Texas. Ha sido al respecto de dicha enfermedad, que Selena Gomez ha hablado ante los medios: “Tengo SIBO en el intestino delgado. Es un brote. No me importa no parecer una figura de palo. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia”.

Y es que, la realidad es que Selena Gomez se mostró ciertamente irritada por las constantes críticas a su estado físico. Pues, por si no fuera poco tener que soportar el malestar físico que le provoca su enfermedad, también tiene que hacer frente a despiadadas críticas que poco ayudan en su bienestar mental: “Me ponen enferma”. Así se refirió la estadounidense a las críticas sobre su complexión.

Apoyo total tras sus palabras

Ante su gran sinceridad, no fueron pocos los seguidores y seguidoras que se lanzaron a aplaudir la valentía de Selena Gomez al hablar tan abiertamente de su situación. Y es que, con esa contundencia, la texana dejó claro que no hay que esperar que siempre esté igual, pues unos días podrá tener más hinchazón y en otros menos.

Así pues, parece que esta vez Selena Gomez ha podido hacer limpio al hablar claro sobre una patología que la lleva tiempo atormentado y que, sumada a las constantes críticas le ha provocado un importante malestar emocional.