Shakira, madre por vientre de alquiler, hermanita para Milán y Sasha, nacerá en Miami

Shakira no deja de ser tendencia y objeto de rumores en los últimos años. Desde su complicada separación de Gerard Piqué se mantiene en boca de todos y ha sabido aprovechar muy bien la atención que el mundo de la farándula ha puesto en todo lo a su vida respecta. Lo último que se mantiene en la palestra es el rumor de que la cantante está decidida a ser madre nuevamente.

Después de varios y lamentables intentos fallidos por el método tradicional durante su relación con Piqué para ser padres de un tercer hijo, se supo que la pareja intentó la fecundación in vitro sin buenos resultados. De este procedimiento quedaron a disposición de Shakira embriones con la genética de su ex pareja, con los que se presume intentará próximamente ser madre por tercera vez, pero a través de un vientre de alquiler.

Esta práctica se ha hecho una opción recurrente para las famosas, especialmente cuando, como en el caso de la intérprete, han vivido embarazos riesgosos, pérdidas o ya tienen una edad, considerada médicamente, de alto riesgo para dar vida.

A la tercera va la vencida

Ya durante su matrimonio con el padre de Sasha y Milán, Shakira deseaba ser madre de muchos hijos, y se supo que anhelaba tener una niña que llenara sus vidas de color rosa. Tras varias pérdidas, incluso después de la fecundación in vitro, desistieron a la idea de ser padres por tercera vez. Especialmente se rumora que Clara Chia ya había llegado a formar parte de la vida del futbolista.

Se presume que la colombiana había quedado embarazada mediante la fecundación in vitro y aunque al principio todo iba bien, después de unos meses se vio afectada por una infección producida por un parásito llamado Toxoplasma. La toxoplasmosis complicó la gestación y ocasionó un aborto espontáneo que dejo a la cantante devastada, mientras que se presume que Pike no estuvo muy presente ante esta circunstancia porque ya sus intereses estaban enfocados en Clara.

Un bebé negociado

Ante el deseo de Shakira de ser madre se rumora que pronto recurrirá al alquiler de un vientre para lograr su sueño. Y esto no solo representaría un negocio con la mujer que lleve a su bebé, sino la posible confirmación también un supuesto acuerdo hecho con su esposo. Se presume que la cantante negoció con Piqué la inyección de capital a su negocio de la Copa Davis a cambio de los embriones con que presuntamente logrará su objetivo de darle, según sus deseos, una hermana a Sasha y Milán.

Ya hace un año el programa “Chisme no Like”, lanzó la bomba de que Piqué se refirió a los embriones que congeló con Shakira como “cosas” y que ella podía hacer lo quisiera con eso. Palabras que para mucho confirman el rumor de que, de alguna forma, el futbolista “negoció” los embriones con su ex esposa y que no tiene ninguna autoridad moral ni legal sobre ellos. De ser cierto, se podría ratificar que Shakira aún tiene los embriones congelados y puede hacer uso de ello como lo desee, siendo un embarazo subrogado el método que podría utilizar para cumplir su sueño de ser madre de una niña.