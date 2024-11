Shakira quiere volver a ser madre por vientre de alquiler

La reconocida cantante colombiana Shakira, quien ha sido una de las figuras más destacadas del pop latino a nivel mundial, ha revelado recientemente su interés en convertirse en madre nuevamente, pero esta vez a través de un vientre de alquiler, una práctica que ha ganado popularidad en los últimos años entre celebridades y familias de todo el mundo.

A sus 47 años, Shakira ya es madre de dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación pasada con el futbolista español Gerard Piqué. Ambos niños han sido parte fundamental de su vida y su carrera. La cantante nunca ha ocultado el profundo amor y compromiso que siente hacia ellos. Sin embargo, desde su separación del ex futbolista en 2022, la colombiana ha mostrado una faceta renovada de su vida personal, dedicándose a su carrera, su familia y sus proyectos solidarios.

Shakira no descarta ampliar su familia

La cantante colombiana no descarta la idea de ampliar su familia, ha sido clara en señalar que, debido a su edad y a los compromisos de su carrera, la opción de gestación subrogada podría ser la alternativa más adecuada para ella en este momento. Según un medio estadounidense fuentes cercanas a la famosa aseguraron que ser madre ha sido su mayor logro, y presuntamente no descarta la posibilidad de tener otro hijo porque argumenta que la vida siempre sorprende y no sabe los caminos que pueda tomar.

Para Shakira, quien se encuentra residiendo en Miami desde su mediática separación, la gestación subrogada podría ser una opción más accesible en estos momentos. En Estados Unidos, esta práctica es legal y cada vez más común entre celebridades y personas que enfrentan dificultades para concebir de manera natural. Celebridades como Kim Kardashian, Ricky Martin y Sarah Jessica Parker también han optado por este método, lo cual ha contribuido a una mayor aceptación y visibilidad de la gestación subrogada en el ámbito de la farándula.

A la cantante colombiana le gustaría ser madre de una niña

Shakira, quien ha criado a sus hijos junto a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, ha sido una madre amorosa y presente para Milan y Sasha. Sin embargo, este deseo de tener una hija no es nuevo. Desde hace tiempo, fuentes cercanas a la cantante han señalado que siempre quiso experimentar la maternidad con una niña, aunque la vida la bendijo con dos varones a quienes ama profundamente. La intérprete de ‘Loba’ siente que una hija podría aportar una nueva dinámica a su familia y le daría la oportunidad de explorar otras facetas de la maternidad.

A través de sus redes sociales y sus intervenciones públicas, Shakira ha compartido su profundo amor por la maternidad, a la que considera uno de los mayores logros de su vida. No obstante, también ha expresado su deseo de equilibrar su rol de madre con sus compromisos artísticos y filantrópicos, por lo que la gestación subrogada le permitiría seguir persiguiendo sus sueños sin interrumpir su carrera.