Shakira volvió con Piqué cuando estaba con Clara Chía

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía siempre estará marcada por el tormentoso comienzo que tuvieron. El futbolista llegó a la vida de la estudiante, estando todavía, con Shakira, siendo una infidelidad lo que unió a una pareja que, pese a que ahora se ha consolidado, tras superar los ataques de la cantante colombiana, tuvo que superar momentos muy duros. Incluso un intento de reconciliación entre Piqué y Shakira. Algo que no gustó nada a Clara Chía que, además de las críticas tuvo que aguantar a un Piqué muy indeciso.

Acercamiento fallido de Piqué

Si bien es cierto que nunca se ha hecho público por parte del exfutbolista catalán, la realidad es que se ha confirmado que fue él mismo el que en abril de 2022 intentó retomar su relación con Shakira después de haberla roto él mismo. Un intento que fue totalmente en vano y que, lejos de acercarlo a la colombiana, sirvió para que esta lo atacara en su famosa canción con Bizarrap: “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”.

Y es que, por lo que parece, a diferencia de Piqué, Shakira siempre tuvo realmente claro que no iba a dar una segunda oportunidad al catalán, al que como hemos podido saber, rechazó a la hora de tratar de retomar una relación que la colombiana ya daba por finalizada.

Arrepentido de Clara Chía, trató de volver

Para entender la decisión de Gerard Piqué, hay que tener en cuenta que Shakira es la madre de sus dos hijos, Milan y Sasha, los cuales, después de una ardua guerra entre sus padres, acabaron abandonando a Piqué para comenzar una nueva vida en Miami de la mano de su madre. Una situación que el exfutbolista no pudo aguantar y que lo llevó, en ese abril de 2022 a apostarlo todo para volver con una Shakira que ya no quería saber nada ni de él ni de una Clara Chía que, tuvo que soportar ve a su nuevo novio tratando de cambiarla por su ex.

Ante esta situación, habrá que ver si Clara Chía está dispuesta a aguantar estos cambios de rumbo por parte de Gerard Piqué o estamos ante una ruptura inminente. Y es que, el catalán, lejos de haberse mantenido firme a la hora de estar junto a su nueva pareja, parece que si hubiera sido por él, ahora estaría de nuevo con Shakira viviendo con sus dos hijos y con su vida familiar otra vez de vuelta, algo que no sucedió porque la colombiana se plantó y dijo que no.