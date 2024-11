Sorprendente declaración que deja helada a Rihanna, sale a la luz un amor secreto desde 2012

Unos días atrás, Rihanna publicaba, a través de sus redes sociales unas fotos con sus dos hijos, los cuales ha tenido junto a su actual pareja, A$AP Rocky, con el que lleva formando una familia desde 2019 y con quien parece haber encontrado una estabilidad que nunca antes había encontrado con sus anteriores parejas. Una relación que, si bien fue oficial en 2019, ya era oficiosa desde 2012, cuando ambos tuvieron su primer encuentro.

Tal fue el amor a primera vista, que el propio artista norteamericano aseguró que desde ese primer encuentro allá por 2012, ya supo que era la indicada para su vida. Algo que, siete años después y siendo ambos mucho más famosos de lo que lo eran en ese entonces, se acabó convirtiendo en una realidad que dio la razón a un A$AP Rocky que nunca dudó de su pálpito: “Lo supe desde que éramos más jóvenes. Creo que ambos lo sabíamos”.

De ser echado de un club, a ser su futura pareja

La historia de amor entre Rihanna y A$AP Rocky es de lo más curiosa. Y es que, ese primer encuentro fue de lo más sorprendente. Pues, en 2012, cuando el rapero no era apenas conocido, no le permitieron la entrada a un exclusivo club nocturno en el que sí que estaba una Rihanna que en la entrada y al ver que no dejaban pasar al que años después iba a ser su pareja, instó a los guardias de seguridad a dejar pasar a un A$AP Rocky, que años después acabaría confirmando eso que sintió. Que Rihanna era la mujer de su vida.

Una sensación que el propio A$AP Rocky dijo que fue mutua, pues asegura que fue allí mismo donde Rihanna se enamoró de él: “Esto es muy especial, porque es el primer lugar donde se enamoró de mí”.

Cantantes de oficio, padres de vocación

Pese a sus ajetreadas vidas como artistas reconocidos en todo el mundo. La realidad es que tanto A$AP Rocky como Rihanna disfrutan habitualmente de su tiempo con sus hijos. Asegurando que su principal afición es ser padres.

Sin embargo, con el tiempo justo, dados sus compromisos profesionales, Rocky asegura que es gracias a los abuelos de los niños, que la vida les es mucho más fácil: “Si no tuviéramos el apoyo de nuestros padres no sé qué estaríamos haciendo. Pero ella es una gran madre”.