Terelu Campos pone su vida en riesgo con la desobediencia continuada a su equipo médico

En los últimos días, la situación de salud de Terelu Campos ha despertado preocupación entre sus familiares, seguidores y el público en general. Según se ha informado, la presentadora estaría ignorando de manera recurrente las indicaciones de su equipo médico, lo cual podría tener serias repercusiones en su bienestar. A pesar de los consejos y advertencias que ha recibido, parece que Terelu no está siguiendo pautas esenciales para el cuidado de su salud, algo que, según personas cercanas a su entorno, podría poner en riesgo su vida.

Uno de los principales problemas que enfrenta es su persistente adicción al tabaco, un hábito que los médicos le han recomendado abandonar con urgencia. Terelu ha hablado en repetidas ocasiones sobre esta lucha personal. Ha admitido que lleva años lidiando con el tabaquismo, una adicción que complica aún más su estado de salud, especialmente si se considera su historial médico, marcado por el cáncer. Aunque ha intentado dejar de fumar en varias ocasiones, ella misma ha reconocido lo difícil que ha sido lograrlo. Incluso después de realizar esfuerzos por abandonar este hábito, ha recaído en él en diferentes momentos.

Terelu Campos no consigue dejar de fumar, puso su salud en riesgo

Tras una neumonía que la mantuvo hospitalizada en marzo pasado, parecía que Terelu estaba reflexionando seriamente sobre las consecuencias de sus hábitos en su salud. Durante esa estancia hospitalaria, comentó públicamente que era consciente de que el tabaquismo no contribuía a su recuperación. “Las enfermedades respiratorias y de pulmón no son cualquier cosa. Y yo tampoco ayudo mucho con un vicio muy malo y asqueroso, que no es conveniente”, reconoció entonces. A pesar de estas declaraciones, parece que no ha conseguido modificar su conducta, algo que inquieta a su equipo médico, que insiste en que es crucial que cumpla con las indicaciones dadas para preservar su salud. Estas recomendaciones incluyen tanto cambios en su estilo de vida como el seguimiento riguroso de tratamientos específicos.

La adicción al tabaco, además, ha derivado en problemas adicionales. Este año, Terelu comenzó el 2024 ingresada en el hospital debido a una neumonía. Más adelante, tuvo que ausentarse de su trabajo en TVE por un edema en las cuerdas vocales, un problema que finalmente fue identificado como edema de Reinke, una inflamación crónica que afecta las dos cuerdas vocales. Según los especialistas, esta condición se relaciona directamente con el tabaquismo y puede provocar complicaciones respiratorias. Además, han señalado que el problema no se resolverá con rehabilitación ni descanso vocal; la única solución definitiva requiere intervención quirúrgica, siempre y cuando abandone el hábito de fumar.

Pese a estas advertencias, recientemente se han captado imágenes de Terelu disfrutando de una reunión con amigas en una terraza madrileña, donde nuevamente se la vio fumando, lo que refuerza la preocupación sobre su aparente desobediencia a las recomendaciones médicas.