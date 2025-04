Ainhoa Armentia vive con miedo por una patología crónica diagnosticada a Iñaki Urdangarin

La relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia no nació de la forma más natural y sana posible. El que fuera Duque de Palma inició su relación con su actual pareja mientras todavía estaba casado con la infanta Cristina. Unos inicios que acabaron provocando que la relación estuviera plagada de dificultades y de dudas por parte de la abogada, que nunca estuvo del todo convencida de que lo suyo con Iñaki Urdangarin fuera a prosperar. Un miedo que ni el divorcio definitivo entre Iñaki y Cristina acabó disipando de la mente de Ainhoa Armentia.

Y es que las dudas de Ainhoa Armentia no vienen provocadas por la posibilidad de que Iñaki Urdangarin siga enamorado de su exmujer. Algo que hace tiempo que está más que descartado, si no que viene por una condición psicológica que convierte al exduque de Palma en una pareja fatal y en un especialista en romper corazones. Y es que, tal y como le han dejado claro sufre una patología crónica.

Según han revelado fuentes cercanas a Iñaki Urdangarin, el exmarido de la infanta Cristina ya fue diagnosticado, años atrás, con una complicada patología psicológica que lo lleva a actuar de forma absolutamente deleznable con todas y cada una de sus parejas. Es un infiel crónico diagnosticado. Algo que solamente se puede tratar mediante terapia y con la plena voluntad del afectado. Sin embargo, esa segunda parte está en duda por parte de Ainhoa Armentia.

Ainhoa duda de que su relación tenga futuro alguno

La realidad es que Ainhoa Armentia no está nada convencida con que Iñaki Urdangarin sea capaz de respetar su relación. La abogada no entiende nada que no sea una fidelidad absoluta por parte de su novio. En este sentido, a pesar de que no se haya producido ningún tipo de infidelidad, Ainhoa es muy pesimista con su marido, al que ve como una persona irremediablemente infiel e imposible de enderezar a estas alturas.

Así pues, después de haber sido diagnosticado como un infiel crónico, Iñaki Urdangarin sabe que no cuenta con la plena confianza por parte de su pareja. Una Ainhoa Armentia que no está nada convencida de que Iñaki Urdangarin vaya a ser capaz de cambiar y de no faltar al respeto a su relación.