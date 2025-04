Camilla Parker Bowles culpa a los hijos de Carlos III de su muerte

En Buckingham están comenzando a asumir que el estado de salud de Carlos III está entrando en un punto de no retorno. Si el cuerpo del Rey de Inglaterra no es capaz de responder a los diferentes tratamientos a los que está siendo sometido, podría entrar en un último año de vida dramático para la Casa Real de Gran Bretaña, que no parece especialmente preparada para aguantar una nueva muerte de un monarca. Y es que todavía hay muchos cabos sueltos que Carlos III se debe encargar de dejar bien atados antes de que provoquen un terremoto en Buckingham.

Uno de estos grandes problemas es la relación entre Camilla Parker Bowles y los Príncipes Guillermo y Harry. Pues, a pesar de que ahora cada hermano va por su lado, los dos tiene cuentas pendientes con la consorte, a la que no soportan desde el primer día en el que entró en Buckingham. Desarrollando así, una animadversión que, con el paso del tiempo se ha ido agravando de forma preocupante.

En este sentido, mientras que Camilla ha tenido que escuchar como Harry la calificaba de “madrastra malvada” y trataba de alejarla de Carlos III, Camilla Parker Bowles ha ido convenciendo a su marido que los grandes culpables de su empeoramiento, no son otros que sus dos hijos. Algo que no ha caído nada bien en el seno de la Casa Real de Gran Bretaña, donde el ambiente se ha ido enrareciendo con el paso de las semanas.

Camilla trata de culpar a sus hijastros

Cabe destacar que la Reina Camilla no se equivoca al asegurar que Harry y Guillermo han sido los mayores dolores de cabeza de la vida de Carlos III. El Rey de Inglaterra ha tenido que soportar que Harry deje su vida en Buckingham y a su familia para comenzar de cero en Estados Unidos.

Por su parte, las peripecias de la vida matrimonial del Príncipe Guillermo tampoco han sentado especialmente bien a Carlos III, que ha tenido que intervenir en varias de las discusiones entre Kate Middleton y Guillermo.

Así pues, dados todos los dolores de cabeza que le han causado sus hijos a lo largo de estos últimos años, Camilla Parker Bowles ha llegado a la conclusión de que la culpa de que Carlos III se esté muriendo es de sus dos hijos.