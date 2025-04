Carlos III, entre lágrimas, pide a Meghan Markle que cumpla su última voluntad

No hay día en que el estado de salud de Carlos III no sea noticia por su empeoramiento progresivo. El Rey de Inglaterra está siendo incapaz de responder al tratamiento médico. Lo que está provocando un deterioro constante en su calidad de vida. Una situación que ha acabado provocando que el equipo médico de Buckingham le haya dado un diagnóstico absolutamente fatal por culpa de la falta de respuesta al tratamiento contra el cáncer. Algo que ha acabado haciendo que se espere que Carlos III tenga solamente un año más de vida. Algo que ha acabado pasando factura a la situación psicológica del Rey de Inglaterra.

Esta dura realidad ha hecho que Carlos III esté decidido a cumplir todos sus últimos deseos. El monarca inglés quiere descansar en paz y solamente lo podrá hacer si lo ayudan a acabar su vida habiendo cumplido con todas sus voluntades. Es por este motivo que, más allá del hecho que Carlos III quiere morir ejerciendo de Rey, también quiere sentirse un buen abuelo. Algo que no ha sucedido hasta la fecha actual.

Meghan Markle y Harry hacen mucho daño a Carlos III

El monarca inglés está decidido a acabar conociendo a todos sus nietos. Algo que todavía no ha sido posible por culpa de Meghan Markle, que lleva varios años haciendo todo lo necesario para evitar que Carlos III pueda llegar a conocer a sus nietos, Archie y Lilibet. Y es que, la actriz no piensa mover ni un solo dedo para complacer a ningún miembro de la Casa Real de Gran Bretaña. Algo que ha hecho mucho daño a Carlos III.

Es por este motivo que Carlos III ha llegado a pedir entre lágrimas, que le permitan conocer a Archie y a Lilibet, de los que no sabe absolutamente nada. Una situación que no permite que el Rey de Inglaterra descanse tranquilo, ya que siente que no está cumpliendo con su papel de abuelo, como sí que lo pudo hacer con los hijos de Guillermo de Gales y Kate Middleton.

Así pues, Carlos III está muy afectado por la incapacidad de conocer a sus nietos, Archie y Lilibet, a los que Meghan Markle no le ha permitido ver en ningún momento. Una realidad que deja tocado y hundido al Rey de Inglaterra.