Carlos III llamó a Juan Carlos I y a Felipe VI para contarles que le queda un año de vida

Hace ya varias semanas que sabemos que Carlos III se encuentra en un momento muy complicado a nivel de salud. El Rey de Inglaterra no está siendo capaz de hacer remitir el cáncer de colon que le fue detectado a principios de 2024. Una situación especialmente crítica que ha provocado que el equipo médico de Buckingham no tenga los mejores pronósticos para un Carlos III al que le habrían dado un año más de vida mientras no sea capaz de responder a los diferentes tratamientos a los que se ha ido sometiendo.

Ante esta complicada realidad, Carlos III ya se habría hecho a la idea de que le queda poco tiempo de vida. Es por este motivo que, tal y como aseguran medios cercanos a la Casa Real de Gran Bretaña, ya ha comenzado a dejar preparado todo el proceso de sucesión por parte de Guillermo de Gales y también habría comenzado una ronda de despidos para la gente más importante para un Carlos III que está comenzando a aceptar su final.

De este modo, el Rey de Inglaterra habría comenzado a llamar a sus homólogos de otras casas reales en Europa para transmitirles que los médicos ya le han comunicado el trágico final al que se podría estar enfrentando. Una serie de llamadas entre las cuales estarían tanto Felipe VI como Juan Carlos I, que ya saben de primera mano, el delicado estado de salud en el que se encuentra el Rey de Inglaterra.

Carlos III guarda una estrecha relación con Juan Carlos I

Cabe destacar que, mientras que la llamada a Felipe VI habría respondido a una mera formalidad para mantener las buenas relaciones con España. El contacto entre Carlos III y Juan Carlos I es muy diferente. El emérito español guarda una fuerte amistad con el monarca inglés, que no habría dudado a la hora de ponerse en contacto con el padre de Felipe VI para comunicarle su mal momento y, de paso, invitarlo a un hipotético funeral.

Así pues, uno de los preparativos para la recta final de la ida de Carlos III han sido las llamadas por parte del Rey de Inglaterra a sus semejantes ya a sus amigos de otras casa reales para transmitir que podría estar entrando en su último año de vida.