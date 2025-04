El Príncipe Harry será desterrado si no cumple con la última voluntad de Carlos III

Desde que abandonó su vida en Buckingham en el año 2020, el Príncipe Harry ha estado viviendo a su aire y sin tener ningún tipo de contacto con su familia. Una situación que ha provocado que haya pasado de ser ese hombre cercano y familiar que aparentaba ser ahora hace más de cinco años, para mostrar una faceta mucho más distante y alejada de sus seres queridos. Una situación que se podría acabar agravando si Harry y Meghan Markle no acaban de acceder a la última voluntad de Carlos III, que no soportaría morir sin conocer a sus nietos y sin ver a su hijo de vuelta en Reino Unido.

Según han revelado fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, Carlos III no puede soportar el miedo a morir sin ver por última vez a su hijo Harry y sin conocer a sus dos nietos, Archie y Lilibet. Es por este motivo que ha dejado por escrito que su último deseo es el de materializar el regreso del Príncipe Harry y hacer realidad un encuentro con Archie y Lilibet.

Hasta ahora parecía absolutamente imposible que Carlos III pudiera cumplir sus últimas voluntades. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha dejado entrever la pequeña posibilidad de una reconciliación entre los Duques de Sussex y la familia Windsor. Una tregua que vendría propiciada por un regalo de Meghan Markle a los Reyes de Inglaterra.

Harry y Meghan se enfrentan a grandes consecuencias

La realidad es que en el caso de no acceder al cumplimiento de las últimas voluntades de Carlos III, tanto el Príncipe Harry como Meghan Markle se estarían enfrentando a la posibilidad de ser desterrados de forma indefinida de Buckingham. Lo que provocaría que los Duques de Sussex no pudieran volver, en su vida, a pisar una propiedad de la familia Windsor. Un desenlace fatal que Harry no quiere tener que asumir.

Así pues, por el bien general, Harry y Meghan se podrían ver obligados a acceder a las últimas voluntades de Carlos III. De modo que ambos regresarían, en algún momento, a Reino Unido, junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet, permitiendo así, que el Rey de Inglaterra pueda descansar en paz y así ellos se libren de las consecuencias de no cumplir las últimas voluntades del Rey de Inglaterra.