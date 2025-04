El Príncipe Harry solo volverá a Buckingham si Carlos III o Camilla Parker Bowles fallecen

Hace algo más de cinco años, el Príncipe Harry y Meghan Markle tomaron la decisión de poner fin a su vida tal y como la conocían, para comenzar de cero en Estados Unidos, después de haber dejado por completo todas sus responsabilidades como Duques de Sussex. Una situación que no solamente ha hecho que Harry y Meghan hayan perdido gran parte de sus privilegios por el hecho de formar parte de la Casa Real de Gran Bretaña. Si no que también provocó que ambos acabaran tremendamente enfrentados con el resto de los Windsor, los cuales no podían entender la decisión del Príncipe Harry.

En este sentido, con el paso del tiempo, no han sido pocos los rumores que han hablado de la intención de Harry de volver a vivir en Reino Unido y de volver a unirse con el resto de su familia. Un plan que no hace ninguna ilusión a Meghan Markle, que si hay algo que tiene claro, es que no va a soportar ni una vez más, los malos tratos por parte de la familia de su marido.

Ante esta situación, por parte de los Duques de Sussex no hay otro plan que el de seguir con su vida en Estados Unidos hasta que su estancia en América ya sea algo absolutamente insostenible. Por ejemplo, hasta el momento en el que haya una causa de tal importancia, que haga que sea imposible que Harry y Meghan no se trasladen hasta Reino Unido.

La muerte de Carlos III o Camilla haría cambiar de opinión a Harry

La realidad es que la principal causa detrás del no regreso del Príncipe Harry a Reino Unido, es que no quiere ni pensar en la posibilidad de tener que pedir disculpas por todo lo que ha hecho a lo largo de estos últimos cinco años. De modo que, regresar por la muerte de Carlos III o de la Reina Camilla sería la excusa perfecta para evitar tener que dar explicaciones o disculparse por todo lo sucedido.

Así pues, Harry tiene muy claro que si va a volver a Buckingham, lo va a hacer cuando Carlos III o Camilla Parker Bowles ya no estén con vida. Momento en el que volvería para despedirse por última vez de su padre o su madrastra y así no tener que dar ninguna explicación más.