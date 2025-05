Guillermo de Gales está mediando para que Carlos III perdone al Príncipe Harry

No están siendo tiempos nada sencillos en Buckingham, las recientes declaraciones del Príncipe Harry asegurando que su padre se está muriendo, no han sentado nada bien a un Carlos III que no está por la labor de perdonar de ninguna forma a su hijo menor, al que no va a tolerar lo que el Rey de Inglaterra considera que es una falta de respeto muy grande y que no se puede permitir. Es por este motivo que Carlos III habría tomado la decisión de vetar por completo al Duque de Sussex, que ahora mismo tiene el acceso a Buckingham prohibido.

Ante esta situación, a pesar de que tampoco mantiene una relación especialmente buena con Harry, es el Príncipe Guillermo el encargado de ejercer como mediador entre su padre y su hermano, para así lograr una reconciliación que facilite el regreso de Harry de Sussex a Reino Unido. Un plan que, según fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, parece estar lejos de tener éxito.

Ni Harry pide perdón ni Carlos III va a perdonar

Tal y como hemos podido saber, Carlos III no va a dar marcha atrás hasta que el Príncipe Harry le pida perdón públicamente, a él y a Buckingham, por todo lo que ha estado haciendo a lo largo de los últimos cinco años. Y es que el Rey de Inglaterra cree que si permite el regreso de su hijo sin condiciones, se estaría bajando los pantalones al tolerar decenas de faltas de respeto.

Por su parte, no parece que ni el Príncipe Harry ni Meghan Markle se planteen la posibilidad de pedir perdón, por lo que ellos consideran que fue una simple estrategia de defensa ante los ataques de los Windsor. Lo que ha generado una situación de desacuerdo absoluto que invita a pensar que el regreso del Harry a Reino Unido es algo prácticamente imposible.

Así pues, para hacer que su hermano vuelva a su tierra antes de la muerte de Carlos III, el Príncipe Guillermo se ha visto obligado a ejercer de mediador entre Harry y el Rey Carlos. Pues, sin una figura intermedia, el perdón parece algo imposible de alcanzar.