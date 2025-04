Iñaki Urdangarin se acostaba con otra mujer cuando pidió la mano de la infanta Cristina a Juan Carlos I

La boda de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin, celebrada en 1997, fue uno de los eventos más mediáticos de la monarquía española. La ceremonia, en la catedral de Barcelona, unió a la familia real con Cataluña, mientras miles de personas aclamaban a los recién casados. Sin embargo, detrás de este cuento de hadas se escondían secretos que pondrían en riesgo la estabilidad de la familia real. Uno de los más impactantes fue que, cuando Urdangarin pidió la mano de la infanta Cristina, ya estaba en una relación paralela con otra mujer, Carmen Camí.

La desconfianza de Juan Carlos

Desde el principio, el rey Juan Carlos no veía con buenos ojos a Iñaki Urdangarin. A pesar de la simpatía que el deportista podía generar, el monarca temía que su futuro yerno compartiera con él una fama de "don Juan" que podría perjudicar a la institución. Además, Urdangarin no era de la misma clase social que la familia real, lo que aumentaba las reservas de Juan Carlos. El rey también percibía la ambición de Urdangarin, quien no se conformaba con un rol meramente representativo, sino que presionaba para obtener más poder y relevancia en la esfera pública.

Por otro lado, Urdangarin no solo mantenía su relación con la infanta, sino que estaba comprometido con Carmen Camí en paralelo, lo que aumentó las sospechas del rey. A pesar de estos factores, la infanta Cristina estaba decidida a casarse con él, lo que llevó al monarca a intentar deshacer la relación mediante una campaña mediática negativa, como ya había hecho con el príncipe Felipe en su relación con Eva Sannum. Sin embargo, los planes de Juan Carlos se vieron frustrados cuando su hermana, la infanta Pilar, confirmó la relación públicamente.

La factura del matrimonio

La boda, finalmente, se celebró, pero las tensiones y la ambición de Urdangarin terminarían pasando factura. El caso Nóos, en el que estuvo involucrado, afectó gravemente la imagen de la familia real, llevando al divorcio y a la abdicación de Juan Carlos I.