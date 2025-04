La infanta Cristina ha explicado a sus hijos que el abuelo se está muriendo

Hace ya varios meses que no hay buenas noticias respecto del estado de salud de Juan Carlos I. Tanto la infanta Elena como Cristina han estado muy pendientes de la evolución de su padre, que, lejos de dar buenas noticias se ha acostumbrado a dar motivos por los que estar preocupados. Y es que, a pesar de haber sido sometido a todo tipo de tratamientos con el fin de mejorar el estado en el que se encuentra esa pierna izquierda, Juan Carlos I no hace más que empeorara, ya que no hay nada que esté dando el resultado que se busca.

El deterioro del padre de Felipe VI comienza a ser tan pronunciado que, según han revelado fuentes cercanas a Casa Real, la infanta Cristina ya se habría mentalizado para el peor de los desenlaces. La hija de Don Juan Carlos sabe que su padre se está apagando poco a poco y ya se lo ha comunicado a sus cuatro hijos, los cuales, en la medida de lo posible, han ido visitando a su abuelo.

El equipo médico encargado de velar por la salud de Juan Carlos I ha estado trabajando día y noche para mantener en el mejor estado al emérito. Sin embargo, los 87 años de Juan Carlos I están pasando seria factura, tanto a nivel físico como cognitivo, lo que ha llevado al emérito a irse deteriorando de forma progresiva y sin parar. Dejando claro que ya es una cuesta abajo imparable.

La infanta Cristina está muy tocada por el estado de su padre

La realidad es que la infanta Cristina está muy afectada por los malos diagnósticos que sigue recibiendo a diario su padre. Juan Carlos I se está muriendo y nadie es capaz de hacer nada para evitarlo. Una situación realmente dura, no solo para la propia Cristina, sino para todos los miembros de Casa Real, que saben que Don Juan Carlos ha entrado en una caída libre y que no va a poder seguir así durante mucho más tiempo.

Así pues, ante el deterioro imparable de Juan Carlos I, la infanta Cristina ya ha hecho saber a sus cuatro hijos, que su abuelo se está muriendo y que los médicos encargados de cuidarlo, poco van a ser capaces de hacer para evitar que acabe de la peor forma posible.