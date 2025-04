Letizia acusa a Felipe VI de ser blando y no proteger a su hija, Leonor

Las fotografías de Leonor en bikini han asestado un golpe durísimo a la relación entre Felipe VI y Letizia. Los Reyes de España vivieron de forma muy diferente el proceso previo a la publicación de unas imágenes que ya podemos tildar de históricas. En este sentido, mientras que, tal y como ya os contamos en Don Balón, Letizia perdió la cabeza y no escatimó en esfuerzos para tratar de frenar la revelación de dichas fotografías, Felipe VI no movió ni un solo dedo a la hora de proteger la privacidad de la Princesa Leonor.

Esta falta de acción por parte del Rey de España, es algo que no gustó nada a la Reina Letizia. La consorte estaba convencida de que no se podía permitir que se publicaran unas imágenes tan poco adecuadas. Sin embargo, Felipe VI, que ya había vivido este tipo de publicaciones a lo largo de su juventud, acabó optando por no hacer demasiado drama por unas fotos que, al fin y al cabo, no son nada polémicas.

Letizia acusa a Felipe de mal padre

La realidad es que Letizia considera que Felipe VI se ha comportado como un mal padre con Leonor. La Reina de España ha acusado a su marido de ser muy blando a la hora de evitar problemas para su hija. La consorte considera que había que evitar la publicación de esas fotos a toda costa por el bien de la salud de Leonor. Un desencuentro que acabó provocando una fortísima discusión entre los Reyes de España.

Según hemos podido saber, como ya es costumbre cuando se pelea con Letizia, Felipe VI acabó conduciendo su coche hasta la estación de servicio más cercana a Zarzuela, donde compra dulces. Una pequeña rutina que usa para evitar que las discusiones entre Felipe y Letizia pasen a mayores.

Así pues, por culpa de la inacción por parte de Felipe VI a la hora de evitar la publicación de las archiconocidas fotos de Leonor en bikini, Letizia acabó a gritos con su marido, al que acusa de haber sido un mal padre y de no haber protegido en ningún momento a su hija, a la que dejó desamparada ante una grave vulneración de su privacidad.