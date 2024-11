Kiko Hernández ya no se calla y lanza una brutal amenaza: "Tengo fotos y vídeos de tu mujer"

Si por algo es conocido Kiko Hernández es por no morderse la lengua. A lo largo de todos sus años en televisión, el tertuliano se ha ganado una buena tanda de enemigos gracias a sus explosivas y siempre polémicas declaraciones. La moderación no va con él, y no se lo piensa dos veces a la hora de airear los trapos sucios de todo el que se le ponga por delante.

Sus enemigos pensaban que podían empezar a dormir tranquilos cuando ‘Sálvame’ llegó a su fin en verano de 2023, pero buena parte del equipo se ha reunido de la mano de TEN en ‘Ni que fuéramos Shhh’ y han recuperado el tono incisivo que sacaba de quicio a los rostros más conocidos de la crónica social. Kiko Hernández no se ha quedado atrás y parece haber regresado con más fuerza que nunca.

La advertencia de Kiko Hernández

Kiko Hernández ha aprovechado esa nueva ventana que le ha ofrecido el formato de TEN para cargar contra uno de sus mayores enemigos. Por lo visto, el susodicho en cuestión cargó públicamente contra su marido, Fran Antón, un ataque por el que el tertuliano no está dispuesto a pasar.

"Conmigo haz lo que quieras, pero a Fran no lo toques. Porque él nunca ha salido en un medio de comunicación”, comienza diciendo Kiko Hernández, que procede a lanzar una seria advertencia a su desconocido adversario: “No lo toques o toco yo a tu mujer, ¿vale? Puedo contar lo que decías de tu mujer y su enfermedad. Para con esto (hace el gesto de beber alcohol) que sabemos que en Marbella te han detenido. Deja a Fran en paz o hablo yo de tu mujer, que tengo fotos y vídeos. ¡Payaso!".

Unas durísimas palabras que parecen claramente dirigidas a un excompañero de Telecinco cuyo nombre, de momento, prefiere no revelar, pero a buen entendedor, pocas palabras…

Diego Arrabal ataca a Kiko

Coincidencia o no, lo cierto es que pocos días de que Kiko Hernández sorprendiera con este arrebato en pleno directo, Diego Arrabal se burló a través de su canal de Youtube de la luna de miel que él y su marido Fran Antón hicieron a principios de octubre a Maldivas. Unos comentarios que podrían haber sentado muy mal al aludido y provocar la anterior amenaza.

No es la primera vez que Arrabal y Hernández se enzarzan. Enemigos íntimos desde hace tiempo, nunca se llevaron bien cuando coincidían por los pasillos de Telecinco, y parece que ni el tiempo ni el distanciamiento ni sus respectivas salidas de la cadena han servido para que entierren el hacha de guerra.