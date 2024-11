"Ridículo": Jorge Javier Vázquez llora y dice basta tras lo sucedido en Gran Hermano

'Gran Hermano' y Jorge Javier Vázquez han dejado atrás sus normas este martes tras hacer partícipes a sus concursantes de la trágica situación en la que se encuentra Valencia una semana después de que la DANA arrasase varias localidades de la citada provincia, dejando más de 200 fallecidos, centenares de desaparecidos, y un número incontable de personas que lo han perdido todo.

"Os pido que me prestéis mucha atención, debo informaros de algo importante. No tiene nada que ver con 'Gran Hermano', ni con vosotros ni con vuestras familias. Es una información del exterior, una noticia que no querría daros, pero que lamentablemente ha sucedido y dada su magnitud hemos considerado que debéis conocer", comenzaba diciendo Jorge antes de ponerles el vídeo.

"Vuestras familias están bien, todos nos han confirmado que están perfectamente. El país está profundamente conmovido no solo por la tragedia que ha supuesto, también por la inmensa solidaridad y la movilización que una vez más están demostrando... Perdón", espetó Jorge Javier sin poder continuar por la emoción.

"Queremos agradecer a la UME, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios y todos los voluntarios que se están dejando la piel por ayudar a los afectados. Gracias de verdad, os dedicamos este aplauso... Queremos deciros que nuestra parte la única intención que tenemos es intentar abrir esta ventana y que en medio de tanto horror y sufrimiento encontréis un espacio en el que entreteneros y conseguir en la medida de lo posible si se puede un poco, que en algún momento os podáis evadir y que os podamos entretener", continúa diciendo ante una gran ovación del público presente en plató.

Jorge Javier Vázquez se siente "ridículo"

Para terminar, Jorge Javier Vázquez se ha sincerado por completo y ha reconocido sentirse totalmente fuera de juego al estar presentando un reality de entretenimiento después de la tragedia que está conmocionando a nuestro país: "Tengo que compartir algo, y es que a veces se siente muy ridículo trabajando con todo lo que está pasando en este país. Es un sentimiento al que tenemos que hacer frente, lo comparto con vosotros... Me siento muchas veces ridículo diciendo, ¿qué haces? ¿qué estamos haciendo? Ojalá sirva para que en algún momento os podamos sacar una sonrisa y que no os olvidéis que estamos a vuestro lado. Muchas gracias", concluyó.