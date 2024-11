Adiós a Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, Sauber se la juega y arriesga con todo

El equipo Sauber, conocido por su audaz toma de decisiones, ha decidido cerrar un ciclo importante en su historia. En un comunicado oficial, han anunciado que Valtteri Bottas y Guanyu Zhou no continuarán con ellos la próxima temporada. Esta decisión marca un cambio significativo para el equipo suizo, que no ha dudado en arriesgarse al hacer un cambio radical en su alineación de pilotos.

La noticia, que ya circulaba como un rumor, ha sido confirmada oficialmente por Sauber. En un comunicado, la escudería ha agradecido a Bottas y Zhou por su profesionalismo y esfuerzo durante los últimos tres años, pero ha dejado claro que "no se dan las condiciones para continuar juntos". Según el equipo, han llegado a la conclusión de que era el momento de dar un giro a su alineación y apostar por nuevas opciones para la temporada siguiente.

BREAKING: Valtteri Bottas and Zhou Guanyu will leave Kick Sauber at the end of the 2024 season#F1 pic.twitter.com/BnZzXGDd6G