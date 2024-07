Adrian Newey suelta la bomba que ilusiona a toda España: ojo al guiño a Hamilton y a Fernando Alonso

El gran nombre de este mercado de la Fórmula 1 ya no es ni será el de ningún piloto, sino que se trata de Adrian Newey, el legendario ingeniero y diseñador responsable de todos los éxitos del equipo Red Bull, que, tras abandonar Milton Keynes, pasará a formar parte de una nueva estructura dentro del Gran Circo, siendo Ferrari y Aston Martin los dos grandes favoritos a llevarse la firma del inglés.

En este sentido, como ya os contamos recientemente en Don Balón, Jeremy Clarkson aseguró que Newey estaba buscando una residencia en Oxfordshire y no en Maranello, dando así a entender que si había algún equipo cerca de fichar al inglés, ese era Aston Martin.

Ahora, en esa misma línea, ha sido el propio ingeniero, el encargado de echar más leña al fuego al ser preguntado sobre qué le hubiera gustado hacer a lo largo de su carrera. Una pregunta a la que Newey respondió con dos nombres que ahora cobran especial relevancia: “Hay una serie de pilotos como Lewis Hamilton y Fernando Alonso, con los que me hubiera gustado trabajar, pero hasta ahora nunca ha habido el lugar o el momento para que uniéramos nuestras fuerzas”. Unas palabras, las que recoge SoyMotor, que deben desatar la ilusión en Ferrari, Aston Martin y en España pues Newey no da puntada sin hilo y que unirse a Fernando Alonso le atrae está fuer de toda cuestión.

Ante esta situación, cabe esperar todavía un largo periodo de tiempo para saber hacia dónde irá el futuro del inglés. Pues, como también ha afirmado, su prioridad este verano no será otra que estar con su familia: ”No sé lo que me depara el futuro. Pero este verano en lugar de viajar por todo el mundo, podré estar con mi familia”. Unas declaraciones que dejan claro que no hay ninguna prisa por su parte, a la hora de tomar cualquier decisión.

La realidad es que a nivel de vínculos, Newey tiene muchos más lazos con Aston Martin que con Ferrari, pues, entre que la de Fernando Alonso es una escudería inglesa y que unirán fuerzas con Honda, todo empuja a favor de los de Silverstone, mientras que en Maranello habría un ambiente completamente nuevo para Newey.