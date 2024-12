Alerta para Fernando Alonso, nuevas amenazas en su camino de la F1

A pesar de sus indiscutibles logros, Fernando Alonso sigue enfrentándose a una constante subestimación por parte de los Power Rankings de la Fórmula 1. En su última intervención sobre este tema, el piloto español expresó su desinterés por estas clasificaciones, que no reflejan su verdadero desempeño. "A veces lo veo en los medios. Pero es inútil", afirmó Alonso, quien sabe que, a pesar de estar en la novena posición del Mundial, su rendimiento ha sido sobresaliente, incluso cuando su coche no está a la altura de los mejores.

Los Power Rankings elaborados por un panel de expertos en F1 han sido un tema recurrente de críticas para Alonso. Aunque el año pasado fue colocado en el segundo puesto, esta temporada ha caído al noveno, a pesar de las hazañas que ha protagonizado.

