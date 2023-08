Alonso alza la voz por la rebelión que ensordecería a Verstappen y Checo Pérez, pero se queda solo

Causalidad o no, desde el postrero Gran Premio de Gran Bretaña celebrado en el laureado trazado de Silverstone el rendimiento de Fernando Alonso y Lance Stroll no ha sido tan despampanante como en los primeros meses del Mundial de Fórmula 1 de 2023.

Aston Martin ha intentado buscar soluciones exprés para evitar que el canadiense y, sobre todo, el español se desplome en la clasificación general, pero esta caída en picado de la marca dirigida por Lawrence Stroll ha coincidido con la mejora de las prestaciones pilotos como Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Carlos Sainz e incluso Lewis Hamilton, algo que en consecuencia ha apretado mucho las cosas en la tabla.

Mientras la cadena de podios registrados por Alonso en los primeros compromisos de la campaña invitaba a pensar que el bicampeón español no tardaría mucho en conseguir la tan ansiada decimotercera victoria en su trayectoria profesional en la Fórmula 1, el sentimiento de decepción ha inundado el garaje ya que cada vez son más las adversidades que se está encontrando el asturiano para pelear por la primera posición en detrimento de Checo Pérez y Max Verstappen, especialmente.

Eso sí, no ha tardado Alonso en identificar el gran problema que está lastrando el rendimiento del AMR-23 y no es otro que los neumáticos de Pirelli han adoptado una construcción ligeramente diferente y el cambio ha coincidido con el descenso de forma de Aston Martin. Es por eso que Fernando no ha titubeado para alzar la voz y manifestar abiertamente su descontento con la media adoptada por la FIA, una medida que está echando a perder todos los méritos conseguidos por el equipo británico en 2023: "Nunca he sido fanático de esta medida. También hubo algunas temporadas en las que cambiamos el sistema de escape y yo tampoco estaba de acuerdo. No son solo los neumáticos. Deslizamos más y tenemos menos agarre, nuestras actuaciones lo demuestran, puede que no hayamos tomado las decisiones correctas con nuestro coche", ha recogido el portal GP Fans.

Y es que los datos no pueden ser más evidentes. Desde que la FIA apostó por este cambio, Alonso ha perdido mucho protagonismo en las carreras… tal y como demuestran sus últimos resultados: noveno en Hungría y quinto Bélgica, muy lejos del podio eso sí.

La solución es…

Eso sí, tras reprochar de forma tajante esta decisión adoptada pro el máximo organismo del automovilismo, el remedio es claro para Alonso, una solución que difícilmente contará con el apoyo de aquellos equipos que se han visto beneficiados por el cambio como McLaren, Ferrari, Mercedes e incluso Red Bull: eliminar esta norma.