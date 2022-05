Alonso arremete contra Alpine por Ocon:"Teníamos piezas diferentes"

Fernando Alonso no consiguió pasar de la Q1 en el GP de España. El piloto asturiano, saldrá 17º, se encontraba haciendo su vuelta rápida cuando de repente se encontró con una caravana formada por el McLaren de Lando Norris:" Había tráfico por parte de todo el mundo en el pit lane. Al empezar la vuelta estábamos todo un poco al límite porque se acababa la sesión. no tuve mucha información por parte del ingeniero, mala comunicación. Pensé que quedaba un segundo pero había margen. Estaba detrás de Lando intentando entrar en vuelta, y fue todo un poco malentendido", explicaba el asturiano al finalizar la clasificación.

Una clasificación en la que quedó por detrás de su compañero de equipo, Esteban Ocon, debido a una diferencia de piezas entre ambos coches con las que no contaba Fernando Alonso:" No fuimos muy rápidos en el FP3. Tenemos alguna pieza del coche diferente, que en este fin de semana le tocaba a mi compi. Se ha notado que me faltaba un poco de ritmo". A pesar de ello, su 'compi' tampoco consiguió pasar de la Q1.

La pole fue a parar para Charles Leclrerc, quien consiguió su 4ª pole de la temporada tras conseguir la marca de 1.18..7, único piloto en bajar del 1.19 en todo el fin de semana. Al monegasco le siguen en segundo lugar Max Verstappen, con un 1.19.03, y su compañero de equipo Carlos Sainz Jr, que fue 3º con un 1.19.16, el cual, se mostraba feliz e ilusionado con las nuevas mejorar que el monoplaza ha incoporado en este GP de España: "Las mejoras funcionan., es verdad que nuestro coche debería marcar las diferencias, pero Red Bull también lo hacía en curvas y todos han ido rápido hoy aquí. Todos hacemos test aquí y va a estar muy justa la cosa en la clasificación", señalaba el piloto al acabar la clasificación.

Carlos Sainz tiene una estrategia clara para esta carrera:" Espero poder adelantar en la salida y liderar desde ese momento (sale por la parte limpia). Va a ser la salida y la gestión de los neumáticos. Vamos a ver si salimos bien y desde allí ir hacia adelante. El tercero es una posición decente desde la que empezar la carrera".