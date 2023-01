Alonso habla sobre su retirada: aviso directo a Verstappen y Hamilton

41 años tiene ya Fernando Alonso y a pesar de ello aún le quedan muchas batallas que disputar y muchos circuitos que recorrer en la Fórmula 1. Con esa edad, otros pilotos como Vettel, Kubica, Fisichella, Felipe Massa o Barichello ya habían colgado el mono de este deporte y, para ser sinceros, el piloto asturiano lo hizo en 2018, pero volvió en 2020 tras dos años de aventura llenos de grandes retos y firmó por Alpine. Ahora, dos temporadas después, el #14 ha decidido ponerle punto y final a su periplo en la marca francesa y emprender una nueva etapa en Aston Martin y en una entrevista concedida a Autor Motor Und Sport ha dejado claro cuales son objetivos y planes de futuro y les ha lanzado un mensaje a Verstappen y Hamilton.

“Seguiré pilotando siempre y cuando tenga la sensación de que todavía puedo dar el 100%. Así que probablemente estará en la F1 otros dos o tres años. Tengo que hacer muchas cosas de manera diferente a mi edad. El entrenamiento, los viajes, los eventos... La Fórmula 1 es cada vez más exigente. Tienes que organizarte bien para no quemarte”, asegura Fernando Alonso.

Quiere seguir pilotando dos o tres años más, justo la cantidad de años firmada con Aston Martin y también el tiempo que se desde la marca inglesa prevén que es el necesario para optar al campeonato, tal y como hemos informado en Don Balón. El objetivo para 2023 no es ganar el título, eso aún está muy lejos, son realistas y no quieren engañar a nadie a pesar de todas las mejoras que están introduciendo en el AM23. Para el siguiente curso quieren superar a Alpine y McLaren. Las victorias solo llegarán si el proceso evolutivo es bueno, así que, calma.

Un mensaje claro para Verstappen y Hamilton quienes seguirán en este deporte por aquel entonces y cuyos monoplazas seguirán estando al máximo nivel.

Además de su futuro en la Fórmula 1, Fernando Alonso también ha hablado sobre su vida después de colgar el mono, otra vez, y tiene claro que no se cierra ninguna puerta, ni siquiera la de ser jefe de equipo algún día: “No quiero cerrarme ninguna puerta, pero en este momento ser jefe de un equipo no está arriba en mi lista de deseos. Nuestro trabajo implica viajar constantemente y puedo sobrellevarlo porque es un trabajo que me encanta hacer. Si tuviera que viajar tanto para hacer algo que no me gusta, me quedaría sin pilas rápidamente”, afirma.