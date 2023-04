Alonso lo vivió hace 16 años y Russell se tira de los pelos por culpa de Hamilton y Mercedes

El Gran Premio de Australia celebrado ayer en Albert Park ni mucho menos está dejando conclusiones positivas en Mercedes a pesar de la segunda posición obtenida por Lewis Hamilton. El inglés se asomó a la cabeza de carrera después de mucho tiempo sin hacerlo, sí, pero para ello pasó por encima de su propio compañero de equipo, George Russell, quien no ha dudado en manifestar su disconformidad con las decisiones tomadas por la marca durante el trascurso de la carrera.

Una vorágine de accidentes instó a Toto Wolff a pedir a Russell que redujera su ritmo para permitir que Hamilton le adelantara cuando ambos ocupaban las dos primeras posiciones de la carrera, algo que no gustó en absoluto al ex de Williams y que hoy no hace otra cosa que recordar aquella polémica campaña que vivieron Lewis y Fernando Alonso en 2007 durante su estancia en las filas de McLaren.

Por aquella ocasión todas las decisiones del equipo, a pesar de manifestar Ron Dennis plena imparcialidad en los primeros compases de la temporada, iban dirigidas a los éxitos del piloto inglés, algo que poco a poco fue generando un clima de mucha tensión dentro del garaje que se saldó con la salida del bicampeón español tras la finalización de esa misma campaña.

Ahora es George Russell el que está viviendo una situación muy parecida en Mercedes. Aunque Toto Wolff siempre ha mostrado especial predilección por Hamilton, al joven piloto británico le resultará muy complicado demostrar todas sus habilidades si el equipo le corta las alas y encamina todas sus decisiones a favor del heptacampeón.

Por ello, las declaraciones realizadas por Russell a Express son hoy la parte negativa de una carrera que dejó muchas conclusiones en la marca británica: “No veo ninguna razón por la que no pudiéramos haber luchado por la victoria hoy, esto es muy decepcionante. Tan pronto como llegué a la curva 10 de alta velocidad, sentí que algo se movía. Tres esquinas después, me detuvieron. Cuando no es tu día, no es tu día.”