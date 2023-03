Mercedes y Ferrari coinciden con el sustituto de Hamilton y Leclerc, es tan bueno como Verstappen

Que Lando Norris no está teniendo suerte en su aventura en McLaren es tan evidente como que el piloto británico es uno de los hombres más admirados en el paddock. Aunque el rendimiento de su monoplaza le ha alejado de las primeras posiciones de la parrilla durante los últimos años, sus prestaciones no han pasado desapercibidas para Ferrari y Mercedes, dos equipos que llevan tiempo buscando soluciones de futuro para sus proyectos… pensando en las salidas de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Aunque estos dos pilotos cuentan con muchos apoyos dentro de sus respectivas escuderías, el primero de ellos tiene ya una edad considerable (37 años) y su retirada podría estar más cerca que lejos de producirse… sobre todo porque aún no ha renovado su compromiso con la marca británica más allá de la presente temporada.

Por su parte, Leclerc, un hombre mucho más joven que Hamilton, ni mucho menos valora dejar de lado la categoría, pero sí abandonar la escudería de Maranello si el monoplaza rojo sigue sin permitirle pelear por el título.

Por ello, hoy Mercedes y Ferrari han conocido una importante cláusula impuesta en el acuerdo de Lando Norris, un piloto que está considerado tan bueno como Verstappen, con McLaren. Aunque el joven de 23 años tiene contrato hasta 2025 con la marca presidida por Zak Brown, el piloto puede estimar oportuno abandonar el equipo cuando le apetezca.

El mandamás de McLaren ha revelado esta importante cláusula que ya supone un motivo de optimismo para Mercedes y Ferrari dada la predisposición de estas escuderías a contar con Norris como sustitutos de Hamilton y Leclerc y, de seguir la marca naranja en una dinámica tan poco gratificante, el británico podría cambiar de parecer y comenzar a mirar su salida del equipo a pesar de que ha reiterado en los últimos meses que se encuentra muy a gusto bajo la tutela de Brown: “No tiene cláusulas de salida. Cuando se aproxime su fin de contrato, si no estamos rindiendo y él no siente que puede ganar carreras y competir por el campeonato, entonces creo que cualquiera, piloto o miembro del equipo, consideraría una salida”, comentó a Sky Sports.