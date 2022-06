Alonso responde, Verstappen habla y el Mundial arde antes de Canadá

La victoria de Max Verstappen en el Gran premio de Azerbaiyán ha pasado a un segundo plano tras los problemas sufridos por Ferrari en el trazado de Bakú, problemas que dejaron tanto a Carlos Sainz como a Charles Leclerc fuera de carrera cuando ni siquiera se había disputado la mitad de las vueltas totales del evento. El neerlandés aprovechó esta debacle para salir triufante de la cita, pero ‘Mad Max’ también dejó unas declaraciones tras subir al podio que no han sentado nada bien en la escudería de Maranello.

Al parecer, y según ha revelado Crash en una de sus últimas publicaciones, el vigente campeón del Mundial de F1 ya no considera a Leclerc un problema en sus aspiraciones para lograr su segundo título consecutivo. A pesar de que el monegasco arrancó el Mundial de forma sobrenatural y convirtiéndose en un gran quebradero de cabeza para el neerlandés, la debacle firmada porla escudería a roja en Bakú se ha saldado con estas palabras que, sin embargo, han sido muy mal recibidas por Mattia Binotto y, especialmente, el protagonista. La relación entre ambos venía siendo muy cuerda y de mucho respeto, pero Max no ha dudado en sacar de la pelea a Leclerc haciéndolo, además, de una forma poco elegante: aprovechando un fallo técnico, no humano.

Alonso tampoco se calla

Si estas declaraciones de Verstappen incendian el Mundial de cara al próximo compromiso, el cual tendrá lugar en Canadá este domingo, Fernando Alonso tampoco ha querido dejar pasa la oportunidad para contratacar las palabras de Alexander Albon, quien le propinó un tremendo ataque tras la clasificación del sábado aludiendo un gesto antideportivo del asturiano.

Alonso se salió de la pista en el último minuto de la Q1 y eso provocó que la bandera amarilla entrara en escena, obligando al tailandés a disminuir su velocidad e impidiendo a este acceder a la Q2. No obstante, el problema vino después cuando Albon acusó directamente al español de haber provocado su salida de pista para dejarle sin opciones de colarse entre los 15 mejores, unas palabras a las que el asturiano ha reaccionado de forma tajante: “Había mucho humo en los frenos incluso cuando me detuve en el garaje”.