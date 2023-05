Alonso retrocede para golpear en el mentón a Verstappen: la 33 y el título ilusionan a Aston Martin

El emblemático Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2023 dejó como gran conclusión el segundo puesto conseguido por Fernando Alonso, quien no lograba una posición tan privilegiada desde hace más de una década atrás y quien no ha dudado en sembrar la discordia en Red Bull con una inesperada declaración de intenciones.

Siguiendo la tónica habitual de los primeros meses de temporada, Max Verstappen se mostró implacable de principio a fin y el neerlandés apenas tuvo complicaciones para sumar una nueva victoria esta temporada, algo que no ha hecho otra cosa que abrir una brecha considerable con su propio compañero de equipo, Sergio Pérez, y con el propio Fernando Alonso, quien es protagonista hoy por unas palabras que darán mucho que hablar próximamente.

Sin medias tintas, el bicampeón asturiano ha querido echar la mirada atrás para afirmar con rotundidad que no siempre gana el título el piloto que dispone de un monoplaza más poderoso. Si bien es cierto que Verstappen aúna otras muchas virtudes al volante que robustecen su candidatura a ganar su tercer campeonato consecutivo, pero Alonso ha querido regalar una gran dosis de ilusión a Aston Martin con sus posibilidades de volver a lo más alto del podio y, por ende, poner en jaque al neerlandés de Red Bull: “No tuvimos el mejor coche en 2010 y llegamos liderando el campeonato a Abu Dhabi. No tuvimos el mejor monoplaza en el 2012 y aún luchamos por el título hasta la última vuelta en Brasil. Así que el campeonato es largo, no nos rendiremos”, ha recogido Crash.

Es necesario mencionar que, aunque la distancia con Verstappen ya se extiende hasta los 51 puntos, Aston Martin se encuentra diseñando algunas novedades técnicas en las que Mike Krack, director de equipo, tiene depositadas muchas esperanzas de éxito, aunque solo el tiempo dirá si estas medidas serán suficientemente eficaces para que Alonso gane su 33ª carrera en la F1 y Red Bull empiece a temblar.

Asimismo, que la marca austriaca comience a experimentar fallos técnicos también será clave para facilitar este proceso, tal y como el mismo Alonso ha declarado: "Necesitaremos fines de semana en los que Red Bull tenga algunos problemas como los que tuvo Sergio Pérez aquí con el DNF (no finalizar la carrera) o lograr cero puntos. Y si Max tiene uno o dos de esos, estaremos un poco más cerca en el campeonato”.