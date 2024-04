Alonso roto por la noticia que dejaría a Aston Martin sin el genio que hizo campeón a Max Verstappen

Con la reciente noticia sobre el más que probable abandono de Red Bull por parte de Adrian Newey ha provocado que el mercado de pilotos llegue a un segundo plano mientras todos los equipos centran sus esfuerzos en reclutar al mejor ingeniero de todos los tiempos y el que fuera responsable de convertir a Vettel y Max Verstappen en las leyendas que son hoy en día gracias al diseño de los Red Bull que hicieron que el alemán y el neerlandés se coronaran campeones del mundo.

Ante esta situación, Aston Martin se presentaba como uno de los favoritos a dar acomodo a un Newey que en el equipo de Fernando Alonso podría ver más que satisfecha cualquier pretensión económica por astronómica que fuera. Sin embargo, según la información del especialista Peter Windsor, el famoso ingeniero habría rechazado la posibilidad de unirse al equipo de Alonso, rompiendo por completo las esperanzas de que, entre Honda y Newey, den un monoplaza ganador al asturiano en 2026.

Aston Martin deja tirado a Fernando

El mayor de los problemas no radica en el hecho de no haber contratado a Newey, algo que puede pasar. Si no en lo que afirmó el mismo Windsor. Y es que, según cuenta el periodista, Aston Martin le prometió a Alonso que se harían con los servicios del todavía ingeniero de Red Bull, siendo este, un motivo muy importante por el cual el español accedió a prolongar su estancia en el equipo de Lawrence Stroll.

La realidad es que la promesa de Aston Martin era muy difícil de cumplir, ya que según el citado periodista, todas las grandes escuderías va detrás de su fichaje, siendo Ferrari y Mercedes los principales favoritos para llevarse el “sí quiero” por parte de un Newey que, más allá del dinero busca motivación deportiva, la cual parece que tiene más interés lejos de Aston Martin, cuya historia en Fórmula 1 no genera la misma ilusión que Ferrari o Mercedes.

Así pues, Fernando Alonso ya ha recibido la peor noticia posible con el rechazo de Adrian Newey a incorporarse a Aston Martin para hacer con el español, lo mismo que hizo con Verstappen; darle el mejor monoplaza de toda la parrilla.