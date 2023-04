Alonso tiene un gran admirador en la F1: quiere ser tan bueno como el español, y no es Carlos Sainz

Fernando Alonso está siendo uno de los grandes protagonistas de la temporada en la Fórmula 1 a pesar de que solamente se han disputado tres carreras. Aston Martin prometió una mejoría notable en el nuevo monoplaza y, aunque el AM23 aún no ha mostrado suficiente capacidad como para competir con Max Verstappen, el asturiano ha recuperado la ilusión perdida durante sus años en Alpine.

Independientemente de que su etapa en la marca francesa haya estado repleta de polémicas tanto con Esteban Ocon como con las altas esferas de la escudería, Alonso siempre ha mostrado unas dotes al volante dignas de resaltar y hoy mismo, 21 de abril de 2023, el piloto de 41 años ha descubierto que tiene un fan dentro de la propia parrilla de Fórmula 1, pero no es Carlos Sainz.

En infinitas ocasiones se ha catalogado al madrileño como el sucesor generacional de Alonso, pero a decir verdad el nivel mostrado por Sainz durante sus años en McLaren y Ferrari no han sido tan deslumbrantes como las virtudes de su compatriota en sus veinte años de carrera profesional.

Su gran admirador ya no es un secreto

Yuki Tsunoda es el piloto que no ha dudado en ensalzar las enormes aptitudes de Fernando Alonso al mismo tiempo que ha confesado su deseo de parecerse a él lo máximo posible, hablando en términos deportivos.

El joven piloto japonés actualmente forma parte de Alpha Tauri y siendo una de las grandes revelaciones en la temporada 2022, es un piloto sobre el que están depositadas muchas esperanzas de futuro.

Ahora en unas declaraciones realizadas al podcast Beyond The Grid, ha dejado clara su plena admiración por el español: “Aprendo mucho de otros pilotos, especialmente después de dar el paso a la Fórmula 1 y especialmente de Fernando Alonso. En Hungría 2021, cuando Lewis [Hamilton] intentó adelantarme, obviamente hice todo lo que pude para defender lo más posible, pero me pasó después de cuatro vueltas. Después de que Lewis me pasó, Fernando estaba defendiendo de Lewis, y aprendí mucho de eso. Obviamente respeto a los otros pilotos, pero soy fanático de Fernando porque mi papá ama a Fernando”.