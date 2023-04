Alonso ve lagunas en el plan de Aston Martin: problema clave que dinamita sus opciones de ganar

Aston Martin está viviendo el primer gran desastre de la temporada, el monoplaza de la escudería británica no está rindiendo de la forma esperada después de recibir las primeras actualizaciones en su ala trasera de baja carga aerodinámica. El coche de Fernando Alonso ha pasado de ser el segundo más rápido a el cuarto por culpa del mal funcionamiento de su sistema de accionado de DRS el cual limita sobremanera la velocidad punta de su coche, que está siendo un completo desastre en Bakú.

El circuito de Azerbaiyán es uno de los más veloces del campeonato y cuenta con una de las zonas de DRS más largas e importantes del mundial, hecho que agrava todavía más el problema que sufren los monoplazas de Aston Martin. Tan es así, que al contrario de las otras clasificaciones, Alonso no se ha acercado a los Ferrari y Red Bull e incluso ha acabado por detrás del Williams de Alexander Albon en la clasificación de la carrera sprint, un desastre absoluto.

Ante tal situación, Fernando Alonso ha culpado a los problemas con la activación de su DRS de no haber podido competir contra los más rápidos pudiendo estar en la cuarta plaza: “Hemos tenido algún problema con el DRS en la zona del final que nos ha costado algunas décimas. Habríamos estado probablemente cuartos”.

El hecho de no poder abrir el alerón desplegable cuesta una media de cinco décimas de segundo por vuelta, hecho que has acabado lastrando mucho a un Fernando que, con este déficit no tiene la velocidad suficiente para competir a una vuelta contra los demás coches.

La realidad de Aston Martin es que no están cómodos en Bakú, Ferrari ha dado un gran paso adelante y parece que ahora mismo está por delante de los ingleses en cuanto a velocidad a una vuelta y todo apunta a que será igual en carrera.

Así pues, primeros problemas para Aston Martin, que no ha sido capaz de dar una mejora funcional a Fernando Alonso que ha acabado por ser un gran problema de cara a este fin de semana donde parece que no podrán competir por el podio como sí que pudieron hacer en las primeras tres carreras de la temporada.