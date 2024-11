Alpine en guerra con Ocon: ¿El único coche competitivo es el de Gasly?

La relación entre Alpine y Esteban Ocon ha dado un giro inesperado en las últimas semanas. A pesar de que la escudería francesa alcanzó un histórico doble podio en el Gran Premio de Brasil, el piloto francés ha levantado la voz por una situación que le preocupa profundamente: desde el Gran Premio de Estados Unidos, su coche ha perdido competitividad, mientras que el de su compañero, Pierre Gasly, sigue siendo rápido y competitivo. Esta discrepancia en el rendimiento de los monoplazas ha abierto un conflicto dentro de la escudería.

El descontento de Ocon

Esteban Ocon ha expresado su malestar públicamente, dejando claro que el coche que conduce no está a la altura de las expectativas, ni de su rendimiento ni del de la escudería. "Creo que un coche, el de Pierre, ha sido rápido desde el Gran Premio de Estados Unidos", afirmó Ocon.

Según el piloto francés, desde esa fecha su monoplaza no ha sido competitivo y esto ha puesto en peligro la lucha por posiciones importantes en el campeonato de constructores. La frustración de Ocon es evidente, y no duda en señalar que la situación está afectando no solo su desempeño individual, sino también el de Alpine como equipo.

¿Un trato preferencial para Gasly?

Aunque Ocon no lo menciona explícitamente, sus declaraciones sugieren que el hecho de que Pierre Gasly sea el único que sigue en el equipo para el próximo año podría estar influyendo en el desarrollo de los coches. "Estamos trabajando con la escudería para mejorar la situación, pero, desde Austin, parece que fuera no funciona en absoluto", comentó Ocon. La insinuación es clara: el equipo podría estar centrando sus esfuerzos en el coche de Gasly debido a que él es el piloto que permanecerá en Alpine en la próxima temporada.

Este sentimiento de abandono por parte de Ocon se ve reforzado por el hecho de que su rendimiento ha sido notablemente inferior al de su compañero en las últimas carreras. En el Gran Premio de Las Vegas, Ocon luchó por posiciones muy alejadas de los puntos, finalizando en la decimoséptima posición, lo que amplifica la sensación de que algo no va bien con su coche.

Alpine en una situación delicada

Alpine se encuentra actualmente en séptima posición en el Mundial de Constructores, con tan solo un punto de ventaja sobre Haas. Aunque el equipo ha logrado su "título particular" con el doble podio en Brasil, el descontento de Ocon podría reflejar un problema más profundo en la escudería. La situación no solo afecta a la moral del piloto, sino que podría tener repercusiones en la lucha por la clasificación de constructores.