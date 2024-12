Alpine pierde a Esteban Ocon antes de lo esperado, el piloto abandona el equipo en un giro inesperado

En un sorprendente giro de los acontecimientos, Esteban Ocon ha dejado Alpine antes de lo previsto, sorprendiendo a la comunidad de la Fórmula 1. Aunque la incertidumbre sobre su futuro había comenzado antes del Gran Premio de Canadá, la decisión de abandonar el equipo se concretó en el Gran Premio de Qatar, justo cuando el campeonato estaba llegando a su fin.

La salida de Ocon no se esperaba tan pronto, dado que aún quedaba un Gran Premio para concluir la temporada. A pesar de los rumores previos sobre su posible marcha, el piloto francés no cumplió su contrato hasta el final del calendario.

BREAKING: Esteban Ocon will not race for Alpine at the season finale in Abu Dhabi



