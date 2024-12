Alpine se arrepiente, piden reconciliación con Ocon tras su inesperado adiós

El paso de Esteban Ocon por Alpine terminó de manera poco amistosa. En la última carrera de la temporada, en Abu Dabi, la escudería decidió retirarle el asiento, dejando a Jack Doohan en su lugar.

Este movimiento no fue casual, sino una reacción directa a la intención de Ocon de participar en los test de postemporada con Haas. Alpine consideró esto una falta de compromiso y optó por "castigarle" antes de lo previsto.

A pesar de la tensión en el cierre de su relación, Alpine parece dispuesto a cerrar este capítulo de manera amistosa. Oliver Oakes, uno de los directivos del equipo, ha abierto las puertas de la fábrica de Enstone para que Ocon pueda despedirse de sus compañeros tras cinco años en la escudería. "Esteban puede tener un pasillo de honor si quiere. Es bienvenido a venir, como estaba planeado", afirmó Oakes en declaraciones recogidas por SoyMotor.

BWT Alpine F1 Team and I have agreed together to part ways at the end of the 2024 F1 season.



The Enstone-Viry family has played a significant part in my life, dating back to my Lotus junior programme days. I feel incredibly lucky and privileged to have achieved the things I did… pic.twitter.com/crzJwfQRpx