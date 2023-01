Aston Martin agita la F1 y habla sobre la retirada de Fernando Alonso

Con 19 temporadas a sus espaldas y una vigésima que logrará en poco más de un mes cuando arranque el Mundial de Fórmula 1 2023, no cabe ninguna duda de que Fernando Alonso es una leyenda viva del motor no solo español, sino internacional. Desde luego, no es de extrañar considerarlo así, ya que ningún otro piloto ha estado tantas temporadas en F1 como el asturiano. Sin embargo, igual de cierto resulta que, por razones inevitables, el tiempo sigue pasando para todos y, como tal, eso conlleva que la retirada de Alonso, de actualmente 41 años de edad, esté cada vez más cerca.

Precisamente acerca de esta cuestión fue preguntado Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, en una entrevista para el Diario AS y lejos de poner fecha a un posible adiós cercano de Fernando Alonso a la Fórmula 1, el ingeniero luxemburgués quiso agitar a todos los aficionados afirmando que el asturiano todavía puede alargar su carrera varios años más: “Si la motivación está ahí, más la dedicación, la preparación física y mental, su talento y su experiencia, yo no creo que le quede poco tiempo”, dijo.

Sin duda alguna, unas declaraciones que han agitado el panorama de la Fórmula 1 y que, además, también podrían servir de aviso para los grandes pilotos de la actual parrilla como Max Verstappen, Charles Leclerc o Lewis Hamilton, con relación a la competitividad que aportará Fernando Alonso en su nueva etapa en Aston Martin, con el claro objetivo entre ceja y ceja de volver a proclamarse campeón de F1. Una ambición que el propio Krack también comparte y defendió: “Nuestras ambiciones son creíbles. Nadie en la parrilla ha hecho las inversiones para lograrlo. Hay equipos que dicen que sí, que en tres años estarán ganando, que en cien carreras estarán ganando, ¿pero qué están haciendo para ganar? Con la fábrica, el túnel de viento, los simuladores nuevos, vamos en serio, hay una inversión enorme por detrás”, afirmó.

Finalmente, acerca de las expectativas de cara a la próxima temporada, el jefe de equipo de Aston Martin se quiso mostrar precavido: “Es muy fácil hablar, decir si vamos a hacer esto o lo otro. Pero la F1 no es tan predecible. Es un juego relativo. Con todo el progreso que estamos haciendo, si todos los equipos hacen ese progreso nos quedaremos como estábamos. Tenemos que avanzar más que los demás. Este año empezamos en un nivel bajo y fue muy duro llegar a la parte delantera de la zona media. Queremos empezar desde una mejor base en 2023 porque con el techo de gasto no te puedes permitir un mal arranque. Cada paso que intentas dar es muy caro. Fuimos séptimos en 2021, séptimos en 2022 y debemos avanzar desde ahí”, concluyó.