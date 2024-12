Aston Martin destapa su fichaje estrella, el nuevo compañero de Fernando Alonso promete guerra

La temporada de Fórmula 1 está llegando a su fin, con el Gran Premio de Abu Dabi como última parada en el calendario. Aunque muchos equipos ya piensan en el futuro, algunos aprovechan esta última carrera para experimentar y probar nuevos talentos. Una de las escuderías que ha tomado esta decisión es Aston Martin, que ha anunciado el fichaje de Felipe Drugovich para unirse a Fernando Alonso en los entrenamientos libres de Abu Dabi.

Felipe Drugovich es el elegido por Aston Martin para subirse al monoplaza en los primeros entrenamientos libres (FP1) en el circuito de Yas Marina. A sus 24 años, el piloto brasileño ya cuenta con un título de campeón de Fórmula 2, pero aún no ha tenido la oportunidad de demostrar su potencial en la Fórmula 1. Esta será su primera oportunidad de rodar al lado de un piloto de la talla de Fernando Alonso, lo que añade una gran dosis de emoción al desafío.

A Aston Martin anunciou que Lance Stroll cederá seu AMR24 para Felipe Drugovich pilotar no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi.



Ele também estará nos testes de jovens pilotos na pós-temporada, no Circuito Yas Marina.



