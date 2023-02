Aston Martin regala a Alonso un extra que deja por los suelos a Alpine y Esteban Ocon

Fernando Alonso se puso ayer por primera vez a manos del monoplaza de Aston Martin, aunque las pruebas realizadas en el circuito español de Jerez no se dieron con la versión que utilizarán tanto el asturiano como su compañero, Lance Stroll, en la próxima temporada. El equipo verde tratará de aprovechar la llegada de un competidor nato como siempre ha demostrado ser Alonso, a pesar de los problemas sufridos en Alpine durante su estancia en la escudería azul, para tratar de codearse con marcas que la temporada pasada se mostraron sumamente superiores en el asfalto, como es el caso de McLaren o Ferrari.

Todavía queda por comprobar cuál es el rendimiento de estas escuderías, así como Mercedes o Red Bull, para fijar objetivos que puedan ser accesibles por parte de Aston Martin, pero, a pocas semanas de que arranque el Mundial en Bahréin, la escudería ya ha querido regalar al asturiano la mejor de las noticias para empezar su nuevo reto profesional con la moral por las nubes: su plena confianza.

Su mala relación con Esteban Ocon y las declaraciones de Felipe Massa, quien aseguró que Alonso era un hombre muy complicado de tratar, habiendo dejado un tanto mermada la figura del español, a quien últimamente se le estaba atribuyendo una falta de compañerismo muy elevada que ya estaba generando cierto clima de preocupación dentro de su nuevo equipo.

Por ello, sin querer demorar más aún su plena confianza en Fernando Alonso, Mike Krock, el jefe de Aston Martin, ha realizado unas contundentes declaraciones que dejan por los suelos a Alpine y, especialmente, a un Ocon con el que Fernando mantuvo un sinfín de disputadas dentro y fuera de la pista: "No estoy preocupado. No me importan los medios, me importa el equipo. Y una de mis principales tareas ahora es incluir a Fernando. Somos abiertos y honestos. Si no podemos hacer frente a algo, entonces se lo decimos. Si decidimos actuar de cierta manera, le informamos al respecto. Creo que mientras trabajemos de esta manera, no surgirán problemas”.

Así pues, con estas palabras recogidas por Grand Prix, Aston Martin ya ha logrado algo que Alpine no consiguió en su momento: afianzar la sinergia entre el equipo y su piloto principal para evitar problemas internos que puedan afectar al rendimiento de Alonso o Stroll.