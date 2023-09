Aston Martin responde con sangre a Alonso y el boquete provoca una terrible noticia tras Japón

Parones veraniegos como el vivido en la Fórmula 1 en el postrero mes de agosto habitualmente tiene efectos positivos en los equipos ya que, amén de tener un amplio margen para estudiar la introducción de posibles mejoras, ese periodo permite a los pilotos desconectar durante algunas semanas volver con las pilas cargadas.

Eso sí, en Aston Martin el efecto ha sido totalmente opuesto a lo esperado ya que Fernando Alonso encadena tres carreras alejado de los primeros puestos de la clasificación y esto no ha hecho otra cosa que incrementar la dudas sobre la capacidad competitiva del ARM 23 y, sobre todo, la brillantez del proyecto prometida por Mike Krack antes de que el asturiano se comprometiera con la escudería de Lawrence Stroll.

Recordemos que durante los primeros tres meses de temporada el sentimiento de ilusión inundó el box con los resultados cosechados por Alonso y muchos presagiaban que este año no tendría mayores problemas el piloto para volver a subirse a lo más alto del podio, pero asomándonos al tramo final del mundial esta perspectiva ha virado de forma estrepitosa para los intereses del bicampeón.

En el Gran Premio de Japón se tomaron algunas decisiones por parte del equipo que dificultaron mucho a Fernando escalar posiciones en la clasificación y no dudó el piloto en reprochar a Mike Krack, director de carrera en Aston Martin, el plan seguido en el trazado nipón: “Me has arrojado a los leones al detenerte tan temprano”, aseveró el asturiano.

No obstante, lo realmente alarmante aquí es la nueva respuesta de Krack a esos ataques nada pacificas de Alonso y esto, en consecuencia, provocará un gran perjuicio para el español con la realidad que se vive en Aston Martin: “Entonces, es un asunto; tienes que tomar una decisión. Al final del día, hemos intentado bajar un poco o subir durante el fin de semana y finalmente decidimos correr así. El coche fue un poco mejor de lo que esperábamos en términos de rendimiento en carrera en términos de degradación”.

En definitiva, aunque Krack ha intentado restarle gravedad al asunto, la conclusión tras el Gran Premio de Japón no puede ser más preocupante para el veterano piloto de 42 años. El equipo carece de ideas para mejorar el ritmo del monoplaza y, si ya la brecha con Verstappen es mayúscula, ver cómo pilotos como Hamilton, Leclerc, Sainz e incluso Lando Norris superan a Fernando Alonso en potencial fulmina las opciones de que llegue la 33 en 2023.