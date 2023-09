Revolcón en Mercedes que pilla desprevenidos a Hamilton y Russell con un despido que nadie vio venir

Venimos informando en Don Balón que Red Bull se ha llegado a plantear la continuidad de Checo Pérez en 2024 tras una cadena de resultados más que cuestionable por parte del mexicano, pero en Mercedes ha irrumpido una duda similar tras el Gran Premio de Japón con George Russell como gran protagonista.

El piloto británico finalizó el compromiso de Suzuka en la séptima posición, pero el descontento de Toto Wolff con las actuaciones del británico tiene su origen en citas precedentes, algo que también afecta de forma notable a Lewis Hamilton ya que el siete veces campeón del mundo esta vez sí que está rodando en tiempos gratificantes por la escudería y, en consecuencia, registrando resultados mucho más respetables que su compañero, algo que inevitablemente ha contribuido a poner en tela de juicio la presencia de Russell en Mercedes el próximo curso.

Y ha sido Peter Windsor (en su canal de YouTube), quien fuera jefe de Mercedes antes de la llegada de Wolff, el que no ha dudado en criticar el bajo rendimiento ofrecido por el ex de Williams a pesar de que su primer año en el equipo fue tan sorprendente como gratificante, con el Gran Premio de Japón de fondo: "Russell podría ser un lastre si Mercedes lucha por títulos en el futuro. Se notaba que definitivamente hay acritud entre los dos ahora, y eso no es algo bueno. Si realmente están en condiciones de hacer algo serio en 2024... entonces, ¿cómo van a gestionar ese desequilibrio entre Lewis Hamilton y George Russell?".

Hay que mencionar también que el piloto de 25 años tiene contrato en vigor con Mercedes hasta 2025, pero el grado de decepción ha aumentado exponencialmente desde que se reanudó el mundial tras el parón veraniego y aquí es donde Ferrari se está viendo muy beneficiado.

La diferencia entre Hamilton y Russell en la clasificación general es de 75 puntos, una distancia prácticamente insalvable con solo seis carreras por celebrarse en el presente campeonato, y gracias a las dudas sembradas por George la escudería de Maranello ha recuperado muchas opciones de asaltar la segunda plaza del Mundial de Constructores, un objetivo fijado a principios de temporada pero que se había desvanecido tras los primeros meses tan complicados vividos por Carlos Sainz y Charles Leclerc: la desventaja actual, 20 puntos.