Aston Martín sorprende con una gran noticia y Fernando Alonso sonríe

Aston Martin acaba de hacer un anuncio que ha dejado a todos los aficionados de la Fórmula 1 expectantes. El equipo británico ha dado un paso importante en su estrategia a largo plazo, en un momento clave para el desarrollo de su monoplaza.

Fernando Alonso, el piloto estrella de la escudería, ha mostrado su entusiasmo por esta nueva fase que podría marcar un punto de inflexión en su lucha por el título mundial.

La incorporación de Adrian Newey, hasta hace poco jefe de diseño en Red Bull Racing, ha sido el anuncio más esperado por los seguidores de la escudería de Silverstone. El equipo ha confirmado que Newey se unirá como accionista y, más adelante, se incorporará como jefe técnico.

A new era of Aston Martin



Coming in March 2025 🎬#F1 pic.twitter.com/6APsLimdOB